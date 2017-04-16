Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKahramanmaraş% 74,18% 25,82454.837158.315719.9272.1682.138% 99622.033613.152% 87Afşin% 70,4% 29,630.14312.67153.568167167% 10043.64842.814% 81Andırın% 66,13% 33,8713.6176.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kahramanmaraş% 74,18% 25,82454.837158.315719.9272.1682.138% 99622.033613.152% 87
Afşin% 70,4% 29,630.14312.67153.568167167% 10043.64842.814% 81
Andırın% 66,13% 33,8713.6176.97424.9009595% 10021.01920.591% 84
Çağlayancerit% 62,51% 37,498.0964.85615.9764949% 10013.21512.952% 83
Dulkadiroğlu% 82,34% 17,66101.98121.867138.745389389% 100125.287123.848% 90
Ekinözü% 62,62% 37,384.3202.5798.2133131% 1007.0506.899% 86
Elbistan% 63,32% 36,6844.79925.94793.698293263% 9071.66370.746% 83
Göksun% 73,63% 26,3721.3037.63135.920132132% 10029.45628.934% 82
Nurhak% 37,47% 62,532.5974.3348.9433131% 1007.0476.931% 79
Onikişubat% 79,66% 20,34178.08345.482251.085680680% 100226.719223.565% 90
Pazarcık% 52,85% 47,1519.89917.75444.895164164% 10038.04037.653% 85
Türkoğlu% 78,49% 21,5129.9998.22043.984137137% 10038.88938.219% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Kahramanmaraş, Çağlayancerit, Türkoğlu, Pazarcık, Elbistan, Ekinözü, Andırın, Göksun, Nurhak