Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 53,91% 46,0920.007.50617.106.33655.408.777167.068135.362% 8137.789.64737.113.842% 87Adana% 44,11% 55,89361.277457.8041.511.8844.1682.768% 66833.058819.
|İl
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 53,91
|% 46,09
|20.007.506
|17.106.336
|55.408.777
|167.068
|135.362
|% 81
|37.789.647
|37.113.842
|% 87
|Adana
|% 44,11
|% 55,89
|361.277
|457.804
|1.511.884
|4.168
|2.768
|% 66
|833.058
|819.081
|% 86
|Ankara
|% 52,65
|% 47,35
|1.180.164
|1.061.246
|3.860.847
|10.340
|7.066
|% 68
|2.275.526
|2.241.410
|% 89
|Antalya
|% 42,6
|% 57,4
|402.398
|542.145
|1.639.364
|4.508
|3.151
|% 70
|963.075
|944.543
|% 87
|Aydın
|% 37,42
|% 62,58
|146.906
|245.688
|795.526
|2.328
|1.410
|% 61
|406.431
|392.594
|% 89
|Balıkesir
|% 47,67
|% 52,33
|276.529
|303.601
|919.852
|2.938
|2.211
|% 75
|591.486
|580.130
|% 90
|Bursa
|% 54,36
|% 45,64
|637.317
|535.014
|2.109.773
|5.739
|3.751
|% 65
|1.189.884
|1.172.331
|% 89
|Denizli
|% 45,47
|% 54,53
|209.553
|251.259
|736.208
|2.146
|1.563
|% 73
|470.876
|460.812
|% 90
|Diyarbakır
|% 32,67
|% 67,33
|233.224
|480.545
|992.819
|3.045
|2.810
|% 92
|735.353
|713.769
|% 80
|Erzurum
|% 74,51
|% 25,49
|299.668
|102.532
|484.753
|2.094
|2.092
|% 100
|408.676
|402.200
|% 84
|Eskişehir
|% 45,55
|% 54,45
|165.102
|197.324
|636.858
|1.911
|1.350
|% 71
|366.991
|362.426
|% 88
|Gaziantep
|% 62,51
|% 37,49
|603.474
|361.897
|1.180.938
|3.342
|3.337
|% 100
|981.365
|965.371
|% 83
|Hatay
|% 51,49
|% 48,51
|287.267
|270.635
|1.018.200
|2.829
|1.861
|% 66
|565.772
|557.902
|% 87
|İstanbul
|% 50,39
|% 49,61
|3.775.341
|3.716.881
|10.529.030
|26.297
|21.482
|% 82
|7.597.650
|7.492.222
|% 88
|İzmir
|% 32,7
|% 67,3
|458.547
|943.625
|3.179.748
|8.505
|4.440
|% 52
|1.424.236
|1.402.172
|% 89
|Kahramanmaraş
|% 74,18
|% 25,82
|454.619
|158.203
|719.927
|2.168
|2.136
|% 99
|621.704
|612.822
|% 87
|Kayseri
|% 68,35
|% 31,65
|449.083
|207.908
|932.483
|2.744
|2.250
|% 82
|665.398
|656.991
|% 89
|Kocaeli
|% 58
|% 42
|460.312
|333.298
|1.301.355
|3.494
|2.471
|% 71
|807.681
|793.610
|% 89
|Konya
|% 73,79
|% 26,21
|810.536
|287.888
|1.475.597
|4.287
|3.727
|% 87
|1.120.250
|1.098.424
|% 88
|Malatya
|% 69,93
|% 30,07
|324.652
|139.632
|543.742
|1.832
|1.832
|% 100
|471.704
|464.284
|% 87
|Manisa
|% 47,55
|% 52,45
|316.460
|349.017
|1.031.668
|3.156
|2.405
|% 76
|681.995
|665.477
|% 90
|Mardin
|% 41,35
|% 58,65
|148.192
|210.153
|455.288
|1.559
|1.535
|% 98
|366.848
|358.345
|% 82
|Mersin
|% 38,06
|% 61,94
|244.521
|398.014
|1.247.662
|3.533
|2.189
|% 62
|653.172
|642.535
|% 87
|Muğla
|% 31,57
|% 68,43
|131.521
|285.070
|691.124
|1.981
|1.412
|% 71
|423.587
|416.591
|% 88
|Ordu
|% 62,03
|% 37,97
|272.420
|166.770
|549.249
|1.883
|1.862
|% 99
|451.669
|439.190
|% 83
|Sakarya
|% 68,45
|% 31,55
|372.895
|171.867
|690.429
|2.045
|1.857
|% 91
|552.710
|544.762
|% 89
|Samsun
|% 65,83
|% 34,17
|403.166
|209.229
|941.614
|3.006
|2.435
|% 81
|621.895
|612.395
|% 85
|Şanlıurfa
|% 70,81
|% 29,19
|589.861
|243.193
|1.029.644
|3.344
|3.291
|% 98
|847.582
|833.054
|% 84
|Tekirdağ
|% 40,2
|% 59,8
|172.825
|257.098
|710.364
|1.939
|1.363
|% 70
|436.083
|429.923
|% 88
|Trabzon
|% 67,22
|% 32,78
|303.033
|147.778
|568.504
|1.946
|1.874
|% 96
|459.012
|450.811
|% 85
|Van
|% 43,67
|% 56,33
|187.935
|242.466
|619.947
|1.924
|1.821
|% 95
|444.082
|430.401
|% 75