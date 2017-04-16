Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 53,91% 46,0920.007.50617.106.33655.408.777167.068135.362% 8137.789.64737.113.842% 87Adana% 44,11% 55,89361.277457.8041.511.8844.1682.768% 66833.058819.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 53,91% 46,0920.007.50617.106.33655.408.777167.068135.362% 8137.789.64737.113.842% 87
Adana% 44,11% 55,89361.277457.8041.511.8844.1682.768% 66833.058819.081% 86
Ankara% 52,65% 47,351.180.1641.061.2463.860.84710.3407.066% 682.275.5262.241.410% 89
Antalya% 42,6% 57,4402.398542.1451.639.3644.5083.151% 70963.075944.543% 87
Aydın% 37,42% 62,58146.906245.688795.5262.3281.410% 61406.431392.594% 89
Balıkesir% 47,67% 52,33276.529303.601919.8522.9382.211% 75591.486580.130% 90
Bursa% 54,36% 45,64637.317535.0142.109.7735.7393.751% 651.189.8841.172.331% 89
Denizli% 45,47% 54,53209.553251.259736.2082.1461.563% 73470.876460.812% 90
Diyarbakır% 32,67% 67,33233.224480.545992.8193.0452.810% 92735.353713.769% 80
Erzurum% 74,51% 25,49299.668102.532484.7532.0942.092% 100408.676402.200% 84
Eskişehir% 45,55% 54,45165.102197.324636.8581.9111.350% 71366.991362.426% 88
Gaziantep% 62,51% 37,49603.474361.8971.180.9383.3423.337% 100981.365965.371% 83
Hatay% 51,49% 48,51287.267270.6351.018.2002.8291.861% 66565.772557.902% 87
İstanbul% 50,39% 49,613.775.3413.716.88110.529.03026.29721.482% 827.597.6507.492.222% 88
İzmir% 32,7% 67,3458.547943.6253.179.7488.5054.440% 521.424.2361.402.172% 89
Kahramanmaraş% 74,18% 25,82454.619158.203719.9272.1682.136% 99621.704612.822% 87
Kayseri% 68,35% 31,65449.083207.908932.4832.7442.250% 82665.398656.991% 89
Kocaeli% 58% 42460.312333.2981.301.3553.4942.471% 71807.681793.610% 89
Konya% 73,79% 26,21810.536287.8881.475.5974.2873.727% 871.120.2501.098.424% 88
Malatya% 69,93% 30,07324.652139.632543.7421.8321.832% 100471.704464.284% 87
Manisa% 47,55% 52,45316.460349.0171.031.6683.1562.405% 76681.995665.477% 90
Mardin% 41,35% 58,65148.192210.153455.2881.5591.535% 98366.848358.345% 82
Mersin% 38,06% 61,94244.521398.0141.247.6623.5332.189% 62653.172642.535% 87
Muğla% 31,57% 68,43131.521285.070691.1241.9811.412% 71423.587416.591% 88
Ordu% 62,03% 37,97272.420166.770549.2491.8831.862% 99451.669439.190% 83
Sakarya% 68,45% 31,55372.895171.867690.4292.0451.857% 91552.710544.762% 89
Samsun% 65,83% 34,17403.166209.229941.6143.0062.435% 81621.895612.395% 85
Şanlıurfa% 70,81% 29,19589.861243.1931.029.6443.3443.291% 98847.582833.054% 84
Tekirdağ% 40,2% 59,8172.825257.098710.3641.9391.363% 70436.083429.923% 88
Trabzon% 67,22% 32,78303.033147.778568.5041.9461.874% 96459.012450.811% 85
Van% 43,67% 56,33187.935242.466619.9471.9241.821% 95444.082430.401% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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