Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKahramanmaraş% 74,19% 25,81454.676158.188719.9272.1682.135% 98621.703612.864% 87Afşin% 70,4% 29,630.14312.67153.568167167% 10043.64342.814% 81Andırın% 66,13% 33,8713.6176.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kahramanmaraş% 74,19% 25,81454.676158.188719.9272.1682.135% 98621.703612.864% 87
Afşin% 70,4% 29,630.14312.67153.568167167% 10043.64342.814% 81
Andırın% 66,13% 33,8713.6176.97424.9009595% 10021.01920.591% 84
Çağlayancerit% 62,51% 37,498.0964.85615.9764949% 10013.21512.952% 83
Dulkadiroğlu% 82,35% 17,65101.98121.865138.745389389% 100125.278123.846% 90
Ekinözü% 62,62% 37,384.3202.5798.2133131% 1007.0506.899% 86
Elbistan% 63,33% 36,6744.64225.85493.698293260% 8971.41170.496% 83
Göksun% 73,63% 26,3721.3037.63135.920132132% 10029.44828.934% 82
Nurhak% 37,47% 62,532.5974.3348.9433131% 1007.0476.931% 79
Onikişubat% 79,66% 20,34178.01945.449251.085680680% 100226.648223.468% 90
Pazarcık% 52,85% 47,1519.89917.75344.895164164% 10038.00437.652% 85
Türkoğlu% 78,52% 21,4830.0598.22243.984137137% 10038.94038.281% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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