Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKahramanmaraş% 74,19% 25,81454.676158.188719.9272.1682.135% 98621.703612.864% 87Afşin% 70,4% 29,630.14312.67153.568167167% 10043.64342.814% 81Andırın% 66,13% 33,8713.6176.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kahramanmaraş
|% 74,19
|% 25,81
|454.676
|158.188
|719.927
|2.168
|2.135
|% 98
|621.703
|612.864
|% 87
|Afşin
|% 70,4
|% 29,6
|30.143
|12.671
|53.568
|167
|167
|% 100
|43.643
|42.814
|% 81
|Andırın
|% 66,13
|% 33,87
|13.617
|6.974
|24.900
|95
|95
|% 100
|21.019
|20.591
|% 84
|Çağlayancerit
|% 62,51
|% 37,49
|8.096
|4.856
|15.976
|49
|49
|% 100
|13.215
|12.952
|% 83
|Dulkadiroğlu
|% 82,35
|% 17,65
|101.981
|21.865
|138.745
|389
|389
|% 100
|125.278
|123.846
|% 90
|Ekinözü
|% 62,62
|% 37,38
|4.320
|2.579
|8.213
|31
|31
|% 100
|7.050
|6.899
|% 86
|Elbistan
|% 63,33
|% 36,67
|44.642
|25.854
|93.698
|293
|260
|% 89
|71.411
|70.496
|% 83
|Göksun
|% 73,63
|% 26,37
|21.303
|7.631
|35.920
|132
|132
|% 100
|29.448
|28.934
|% 82
|Nurhak
|% 37,47
|% 62,53
|2.597
|4.334
|8.943
|31
|31
|% 100
|7.047
|6.931
|% 79
|Onikişubat
|% 79,66
|% 20,34
|178.019
|45.449
|251.085
|680
|680
|% 100
|226.648
|223.468
|% 90
|Pazarcık
|% 52,85
|% 47,15
|19.899
|17.753
|44.895
|164
|164
|% 100
|38.004
|37.652
|% 85
|Türkoğlu
|% 78,52
|% 21,48
|30.059
|8.222
|43.984
|137
|137
|% 100
|38.940
|38.281
|% 89