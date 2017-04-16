Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKahramanmaraş% 74,61% 25,39443.527150.971719.9272.1682.069% 95602.998594.498% 87Afşin% 70,36% 29,6430.10112.67853.568167167% 10043.51642.779% 81Andırın% 66,01% 33,9913.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kahramanmaraş
|% 74,61
|% 25,39
|443.527
|150.971
|719.927
|2.168
|2.069
|% 95
|602.998
|594.498
|% 87
|Afşin
|% 70,36
|% 29,64
|30.101
|12.678
|53.568
|167
|167
|% 100
|43.516
|42.779
|% 81
|Andırın
|% 66,01
|% 33,99
|13.601
|7.004
|24.900
|95
|95
|% 100
|20.947
|20.605
|% 84
|Çağlayancerit
|% 62,51
|% 37,49
|8.096
|4.856
|15.976
|49
|49
|% 100
|13.215
|12.952
|% 83
|Dulkadiroğlu
|% 82,41
|% 17,59
|100.690
|21.493
|138.745
|389
|384
|% 99
|123.871
|122.183
|% 90
|Ekinözü
|% 62,72
|% 37,28
|4.328
|2.572
|8.213
|31
|31
|% 100
|7.032
|6.900
|% 86
|Elbistan
|% 62,75
|% 37,25
|37.348
|22.175
|93.698
|293
|219
|% 75
|60.283
|59.523
|% 83
|Göksun
|% 73,68
|% 26,32
|21.347
|7.625
|35.920
|132
|132
|% 100
|29.467
|28.972
|% 82
|Nurhak
|% 37,47
|% 62,53
|2.597
|4.334
|8.943
|31
|31
|% 100
|7.047
|6.931
|% 79
|Onikişubat
|% 79,81
|% 20,19
|176.363
|44.612
|251.085
|680
|673
|% 99
|224.044
|220.975
|% 90
|Pazarcık
|% 55,42
|% 44,58
|19.137
|15.391
|44.895
|164
|152
|% 93
|34.790
|34.528
|% 85
|Türkoğlu
|% 78,42
|% 21,58
|29.919
|8.231
|43.984
|137
|136
|% 99
|38.786
|38.150
|% 89