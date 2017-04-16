Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKahramanmaraş% 74,61% 25,39443.527150.971719.9272.1682.069% 95602.998594.498% 87Afşin% 70,36% 29,6430.10112.67853.568167167% 10043.51642.779% 81Andırın% 66,01% 33,9913.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kahramanmaraş% 74,61% 25,39443.527150.971719.9272.1682.069% 95602.998594.498% 87
Afşin% 70,36% 29,6430.10112.67853.568167167% 10043.51642.779% 81
Andırın% 66,01% 33,9913.6017.00424.9009595% 10020.94720.605% 84
Çağlayancerit% 62,51% 37,498.0964.85615.9764949% 10013.21512.952% 83
Dulkadiroğlu% 82,41% 17,59100.69021.493138.745389384% 99123.871122.183% 90
Ekinözü% 62,72% 37,284.3282.5728.2133131% 1007.0326.900% 86
Elbistan% 62,75% 37,2537.34822.17593.698293219% 7560.28359.523% 83
Göksun% 73,68% 26,3221.3477.62535.920132132% 10029.46728.972% 82
Nurhak% 37,47% 62,532.5974.3348.9433131% 1007.0476.931% 79
Onikişubat% 79,81% 20,19176.36344.612251.085680673% 99224.044220.975% 90
Pazarcık% 55,42% 44,5819.13715.39144.895164152% 9334.79034.528% 85
Türkoğlu% 78,42% 21,5829.9198.23143.984137136% 9938.78638.150% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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