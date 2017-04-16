Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 59,93% 40,079.171.3746.131.72455.408.777167.06866.006% 4015.607.43715.303.098% 85Adana% 50,45% 49,5582.38480.9151.511.8844.168690% 17166.326163.
|İl
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 59,93
|% 40,07
|9.171.374
|6.131.724
|55.408.777
|167.068
|66.006
|% 40
|15.607.437
|15.303.098
|% 85
|Adana
|% 50,45
|% 49,55
|82.384
|80.915
|1.511.884
|4.168
|690
|% 17
|166.326
|163.299
|% 86
|Ankara
|% 59,63
|% 40,37
|262.081
|177.437
|3.860.847
|10.340
|1.816
|% 18
|446.393
|439.518
|% 88
|Antalya
|% 46,71
|% 53,29
|111.976
|127.766
|1.639.364
|4.508
|956
|% 21
|244.865
|239.742
|% 87
|Aydın
|% 41,42
|% 58,58
|39.598
|55.997
|795.526
|2.328
|404
|% 17
|98.050
|95.595
|% 88
|Balıkesir
|% 52,92
|% 47,08
|105.687
|94.030
|919.852
|2.938
|925
|% 31
|204.016
|199.717
|% 90
|Bursa
|% 58,47
|% 41,53
|187.243
|133.015
|2.109.773
|5.739
|1.164
|% 20
|325.101
|320.258
|% 89
|Denizli
|% 49,82
|% 50,18
|59.278
|59.707
|736.208
|2.146
|462
|% 22
|121.635
|118.985
|% 90
|Diyarbakır
|% 34,19
|% 65,81
|166.010
|319.529
|992.819
|3.045
|2.009
|% 66
|499.436
|485.539
|% 79
|Erzurum
|% 75,22
|% 24,78
|289.681
|95.431
|484.753
|2.094
|1.978
|% 94
|390.865
|385.112
|% 84
|Eskişehir
|% 51,29
|% 48,71
|35.157
|33.382
|636.858
|1.911
|391
|% 20
|69.363
|68.539
|% 87
|Gaziantep
|% 62,82
|% 37,18
|539.399
|319.255
|1.180.938
|3.342
|2.993
|% 90
|872.985
|858.654
|% 83
|Hatay
|% 59,25
|% 40,75
|85.277
|58.640
|1.018.200
|2.829
|542
|% 19
|145.949
|143.917
|% 85
|İstanbul
|% 53,84
|% 46,16
|688.968
|590.615
|10.529.030
|26.297
|3.775
|% 14
|1.296.844
|1.279.583
|% 87
|İzmir
|% 35,93
|% 64,07
|114.100
|203.438
|3.179.748
|8.505
|1.144
|% 13
|323.162
|317.538
|% 87
|Kahramanmaraş
|% 74,73
|% 25,27
|437.201
|147.803
|719.927
|2.168
|2.038
|% 94
|593.342
|585.004
|% 87
|Kayseri
|% 70,54
|% 29,46
|186.972
|78.092
|932.483
|2.744
|1.048
|% 38
|268.334
|265.064
|% 87
|Kocaeli
|% 60,48
|% 39,52
|101.038
|66.023
|1.301.355
|3.494
|596
|% 17
|169.737
|167.061
|% 88
|Konya
|% 76,71
|% 23,29
|310.322
|94.240
|1.475.597
|4.287
|1.536
|% 36
|412.984
|404.562
|% 88
|Malatya
|% 70,18
|% 29,82
|317.554
|134.929
|543.742
|1.832
|1.787
|% 98
|460.052
|452.483
|% 87
|Manisa
|% 53,41
|% 46,59
|115.438
|100.705
|1.031.668
|3.156
|964
|% 31
|221.969
|216.143
|% 91
|Mardin
|% 43,24
|% 56,76
|142.603
|187.163
|455.288
|1.559
|1.405
|% 90
|337.498
|329.766
|% 82
|Mersin
|% 44
|% 56
|57.957
|73.777
|1.247.662
|3.533
|540
|% 15
|134.089
|131.734
|% 87
|Muğla
|% 36,73
|% 63,27
|31.250
|53.830
|691.124
|1.981
|334
|% 17
|86.683
|85.080
|% 89
|Ordu
|% 64,7
|% 35,3
|236.465
|129.041
|549.249
|1.883
|1.627
|% 86
|377.140
|365.506
|% 83
|Sakarya
|% 71,45
|% 28,55
|158.774
|63.440
|690.429
|2.045
|861
|% 42
|225.242
|222.214
|% 89
|Samsun
|% 71,87
|% 28,13
|171.937
|67.305
|941.614
|3.006
|1.123
|% 37
|243.177
|239.242
|% 85
|Şanlıurfa
|% 71,73
|% 28,27
|501.105
|197.474
|1.029.644
|3.344
|2.809
|% 84
|709.994
|698.579
|% 84
|Tekirdağ
|% 39,73
|% 60,27
|44.293
|67.191
|710.364
|1.939
|388
|% 20
|112.996
|111.484
|% 88
|Trabzon
|% 68,29
|% 31,71
|269.267
|125.022
|568.504
|1.946
|1.703
|% 88
|402.541
|394.289
|% 85
|Van
|% 45,96
|% 54,04
|143.309
|168.521
|619.947
|1.924
|1.348
|% 70
|321.069
|311.830
|% 75