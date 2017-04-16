Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 59,93% 40,079.171.3746.131.72455.408.777167.06866.006% 4015.607.43715.303.098% 85Adana% 50,45% 49,5582.38480.9151.511.8844.168690% 17166.326163.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 59,93% 40,079.171.3746.131.72455.408.777167.06866.006% 4015.607.43715.303.098% 85
Adana% 50,45% 49,5582.38480.9151.511.8844.168690% 17166.326163.299% 86
Ankara% 59,63% 40,37262.081177.4373.860.84710.3401.816% 18446.393439.518% 88
Antalya% 46,71% 53,29111.976127.7661.639.3644.508956% 21244.865239.742% 87
Aydın% 41,42% 58,5839.59855.997795.5262.328404% 1798.05095.595% 88
Balıkesir% 52,92% 47,08105.68794.030919.8522.938925% 31204.016199.717% 90
Bursa% 58,47% 41,53187.243133.0152.109.7735.7391.164% 20325.101320.258% 89
Denizli% 49,82% 50,1859.27859.707736.2082.146462% 22121.635118.985% 90
Diyarbakır% 34,19% 65,81166.010319.529992.8193.0452.009% 66499.436485.539% 79
Erzurum% 75,22% 24,78289.68195.431484.7532.0941.978% 94390.865385.112% 84
Eskişehir% 51,29% 48,7135.15733.382636.8581.911391% 2069.36368.539% 87
Gaziantep% 62,82% 37,18539.399319.2551.180.9383.3422.993% 90872.985858.654% 83
Hatay% 59,25% 40,7585.27758.6401.018.2002.829542% 19145.949143.917% 85
İstanbul% 53,84% 46,16688.968590.61510.529.03026.2973.775% 141.296.8441.279.583% 87
İzmir% 35,93% 64,07114.100203.4383.179.7488.5051.144% 13323.162317.538% 87
Kahramanmaraş% 74,73% 25,27437.201147.803719.9272.1682.038% 94593.342585.004% 87
Kayseri% 70,54% 29,46186.97278.092932.4832.7441.048% 38268.334265.064% 87
Kocaeli% 60,48% 39,52101.03866.0231.301.3553.494596% 17169.737167.061% 88
Konya% 76,71% 23,29310.32294.2401.475.5974.2871.536% 36412.984404.562% 88
Malatya% 70,18% 29,82317.554134.929543.7421.8321.787% 98460.052452.483% 87
Manisa% 53,41% 46,59115.438100.7051.031.6683.156964% 31221.969216.143% 91
Mardin% 43,24% 56,76142.603187.163455.2881.5591.405% 90337.498329.766% 82
Mersin% 44% 5657.95773.7771.247.6623.533540% 15134.089131.734% 87
Muğla% 36,73% 63,2731.25053.830691.1241.981334% 1786.68385.080% 89
Ordu% 64,7% 35,3236.465129.041549.2491.8831.627% 86377.140365.506% 83
Sakarya% 71,45% 28,55158.77463.440690.4292.045861% 42225.242222.214% 89
Samsun% 71,87% 28,13171.93767.305941.6143.0061.123% 37243.177239.242% 85
Şanlıurfa% 71,73% 28,27501.105197.4741.029.6443.3442.809% 84709.994698.579% 84
Tekirdağ% 39,73% 60,2744.29367.191710.3641.939388% 20112.996111.484% 88
Trabzon% 68,29% 31,71269.267125.022568.5041.9461.703% 88402.541394.289% 85
Van% 45,96% 54,04143.309168.521619.9471.9241.348% 70321.069311.830% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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