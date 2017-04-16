Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKahramanmaraş% 74,84% 25,16433.521145.762719.9272.1682.020% 93587.574579.283% 87Afşin% 70,83% 29,1729.76712.25753.568167165% 9942.70042.024% 81Andırın% 66,01% 33,9913.5997.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kahramanmaraş% 74,84% 25,16433.521145.762719.9272.1682.020% 93587.574579.283% 87
Afşin% 70,83% 29,1729.76712.25753.568167165% 9942.70042.024% 81
Andırın% 66,01% 33,9913.5997.00324.9009595% 10020.93120.602% 84
Çağlayancerit% 62,51% 37,498.0964.85615.9764949% 10013.21512.952% 83
Dulkadiroğlu% 82,48% 17,5298.84020.997138.745389377% 97121.574119.837% 90
Ekinözü% 62,72% 37,284.3282.5728.2133131% 1007.0326.900% 86
Elbistan% 63,03% 36,9733.27119.51893.698293196% 6753.44252.789% 83
Göksun% 73,68% 26,3221.3477.62535.920132132% 10029.46728.972% 82
Nurhak% 37,47% 62,532.5974.3348.9433131% 1007.0476.931% 79
Onikişubat% 79,9% 20,1173.92643.766251.085680664% 98220.673217.692% 90
Pazarcık% 54,95% 45,0517.83114.62144.895164144% 8832.68332.452% 85
Türkoğlu% 78,46% 21,5429.9198.21343.984137136% 9938.81038.132% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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