Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKahramanmaraş% 74,84% 25,16433.521145.762719.9272.1682.020% 93587.574579.283% 87Afşin% 70,83% 29,1729.76712.25753.568167165% 9942.70042.024% 81Andırın% 66,01% 33,9913.5997.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kahramanmaraş
|% 74,84
|% 25,16
|433.521
|145.762
|719.927
|2.168
|2.020
|% 93
|587.574
|579.283
|% 87
|Afşin
|% 70,83
|% 29,17
|29.767
|12.257
|53.568
|167
|165
|% 99
|42.700
|42.024
|% 81
|Andırın
|% 66,01
|% 33,99
|13.599
|7.003
|24.900
|95
|95
|% 100
|20.931
|20.602
|% 84
|Çağlayancerit
|% 62,51
|% 37,49
|8.096
|4.856
|15.976
|49
|49
|% 100
|13.215
|12.952
|% 83
|Dulkadiroğlu
|% 82,48
|% 17,52
|98.840
|20.997
|138.745
|389
|377
|% 97
|121.574
|119.837
|% 90
|Ekinözü
|% 62,72
|% 37,28
|4.328
|2.572
|8.213
|31
|31
|% 100
|7.032
|6.900
|% 86
|Elbistan
|% 63,03
|% 36,97
|33.271
|19.518
|93.698
|293
|196
|% 67
|53.442
|52.789
|% 83
|Göksun
|% 73,68
|% 26,32
|21.347
|7.625
|35.920
|132
|132
|% 100
|29.467
|28.972
|% 82
|Nurhak
|% 37,47
|% 62,53
|2.597
|4.334
|8.943
|31
|31
|% 100
|7.047
|6.931
|% 79
|Onikişubat
|% 79,9
|% 20,1
|173.926
|43.766
|251.085
|680
|664
|% 98
|220.673
|217.692
|% 90
|Pazarcık
|% 54,95
|% 45,05
|17.831
|14.621
|44.895
|164
|144
|% 88
|32.683
|32.452
|% 85
|Türkoğlu
|% 78,46
|% 21,54
|29.919
|8.213
|43.984
|137
|136
|% 99
|38.810
|38.132
|% 89