Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 62,25% 37,756.737.7054.086.76155.408.777167.06850.431% 3011.050.15310.824.466% 84Adana% 55,98% 44,0238.19730.0341.511.8844.168358% 969.72568.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 62,25% 37,756.737.7054.086.76155.408.777167.06850.431% 3011.050.15310.824.466% 84
Adana% 55,98% 44,0238.19730.0341.511.8844.168358% 969.72568.231% 85
Ankara% 64,62% 35,38115.56263.2583.860.84710.3401.009% 10181.585178.820% 88
Antalya% 49% 5151.52253.6201.639.3644.508495% 11107.494105.142% 87
Aydın% 46,78% 53,2218.35420.877795.5262.328205% 940.03839.231% 88
Balıkesir% 57,34% 42,6663.91447.542919.8522.938604% 21113.949111.456% 90
Bursa% 61,38% 38,6294.47059.4402.109.7735.739635% 11156.479153.910% 89
Denizli% 50,75% 49,2529.04928.187736.2082.146252% 1258.39457.236% 90
Diyarbakır% 35,1% 64,9146.636271.174992.8193.0451.753% 58429.616417.810% 79
Erzurum% 75,58% 24,42278.63490.039484.7532.0941.888% 90374.104368.673% 85
Eskişehir% 53,85% 46,1518.64115.976636.8581.911262% 1434.97734.617% 87
Gaziantep% 62,62% 37,38496.468296.3781.180.9383.3422.771% 83805.957792.846% 83
Hatay% 65,38% 34,6242.59322.5581.018.2002.829279% 1066.08765.151% 82
İstanbul% 55,42% 44,58200.108160.99310.529.03026.2971.111% 4365.759361.101% 86
İzmir% 39,19% 60,8144.88369.6453.179.7488.505480% 6116.846114.528% 86
Kahramanmaraş% 74,92% 25,08418.880140.187719.9272.1681.951% 90566.973559.067% 87
Kayseri% 71,81% 28,19105.33941.344932.4832.744662% 24148.340146.683% 86
Kocaeli% 64,08% 35,9239.49722.1401.301.3553.494253% 762.54861.637% 86
Konya% 78,95% 21,05179.81847.9541.475.5974.287954% 22232.631227.772% 88
Malatya% 71,02% 28,98301.904123.221543.7421.8321.699% 93432.313425.125% 87
Manisa% 58,03% 41,9764.76946.8521.031.6683.156581% 18114.902111.621% 91
Mardin% 44,51% 55,49134.366167.492455.2881.5591.295% 83308.871301.858% 82
Mersin% 46,8% 53,226.90430.5881.247.6623.533273% 858.59157.492% 87
Muğla% 37,64% 62,3611.65419.304691.1241.981138% 731.52430.958% 89
Ordu% 65,75% 34,25224.037116.695549.2491.8831.542% 82351.746340.732% 83
Sakarya% 73,68% 26,3288.89531.758690.4292.045530% 26122.334120.653% 89
Samsun% 73,96% 26,04104.11436.657941.6143.006736% 24142.928140.771% 85
Şanlıurfa% 72,14% 27,86442.042170.7141.029.6443.3442.499% 75622.658612.756% 84
Tekirdağ% 39,46% 60,5419.67130.183710.3641.939194% 1050.46649.854% 88
Trabzon% 68,39% 31,61260.268120.292568.5041.9461.653% 85388.813380.560% 85
Van% 46,42% 53,58124.260143.398619.9471.9241.168% 61275.256267.658% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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