Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 62,25% 37,756.737.7054.086.76155.408.777167.06850.431% 3011.050.15310.824.466% 84Adana% 55,98% 44,0238.19730.0341.511.8844.168358% 969.72568.
|İl
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 62,25
|% 37,75
|6.737.705
|4.086.761
|55.408.777
|167.068
|50.431
|% 30
|11.050.153
|10.824.466
|% 84
|Adana
|% 55,98
|% 44,02
|38.197
|30.034
|1.511.884
|4.168
|358
|% 9
|69.725
|68.231
|% 85
|Ankara
|% 64,62
|% 35,38
|115.562
|63.258
|3.860.847
|10.340
|1.009
|% 10
|181.585
|178.820
|% 88
|Antalya
|% 49
|% 51
|51.522
|53.620
|1.639.364
|4.508
|495
|% 11
|107.494
|105.142
|% 87
|Aydın
|% 46,78
|% 53,22
|18.354
|20.877
|795.526
|2.328
|205
|% 9
|40.038
|39.231
|% 88
|Balıkesir
|% 57,34
|% 42,66
|63.914
|47.542
|919.852
|2.938
|604
|% 21
|113.949
|111.456
|% 90
|Bursa
|% 61,38
|% 38,62
|94.470
|59.440
|2.109.773
|5.739
|635
|% 11
|156.479
|153.910
|% 89
|Denizli
|% 50,75
|% 49,25
|29.049
|28.187
|736.208
|2.146
|252
|% 12
|58.394
|57.236
|% 90
|Diyarbakır
|% 35,1
|% 64,9
|146.636
|271.174
|992.819
|3.045
|1.753
|% 58
|429.616
|417.810
|% 79
|Erzurum
|% 75,58
|% 24,42
|278.634
|90.039
|484.753
|2.094
|1.888
|% 90
|374.104
|368.673
|% 85
|Eskişehir
|% 53,85
|% 46,15
|18.641
|15.976
|636.858
|1.911
|262
|% 14
|34.977
|34.617
|% 87
|Gaziantep
|% 62,62
|% 37,38
|496.468
|296.378
|1.180.938
|3.342
|2.771
|% 83
|805.957
|792.846
|% 83
|Hatay
|% 65,38
|% 34,62
|42.593
|22.558
|1.018.200
|2.829
|279
|% 10
|66.087
|65.151
|% 82
|İstanbul
|% 55,42
|% 44,58
|200.108
|160.993
|10.529.030
|26.297
|1.111
|% 4
|365.759
|361.101
|% 86
|İzmir
|% 39,19
|% 60,81
|44.883
|69.645
|3.179.748
|8.505
|480
|% 6
|116.846
|114.528
|% 86
|Kahramanmaraş
|% 74,92
|% 25,08
|418.880
|140.187
|719.927
|2.168
|1.951
|% 90
|566.973
|559.067
|% 87
|Kayseri
|% 71,81
|% 28,19
|105.339
|41.344
|932.483
|2.744
|662
|% 24
|148.340
|146.683
|% 86
|Kocaeli
|% 64,08
|% 35,92
|39.497
|22.140
|1.301.355
|3.494
|253
|% 7
|62.548
|61.637
|% 86
|Konya
|% 78,95
|% 21,05
|179.818
|47.954
|1.475.597
|4.287
|954
|% 22
|232.631
|227.772
|% 88
|Malatya
|% 71,02
|% 28,98
|301.904
|123.221
|543.742
|1.832
|1.699
|% 93
|432.313
|425.125
|% 87
|Manisa
|% 58,03
|% 41,97
|64.769
|46.852
|1.031.668
|3.156
|581
|% 18
|114.902
|111.621
|% 91
|Mardin
|% 44,51
|% 55,49
|134.366
|167.492
|455.288
|1.559
|1.295
|% 83
|308.871
|301.858
|% 82
|Mersin
|% 46,8
|% 53,2
|26.904
|30.588
|1.247.662
|3.533
|273
|% 8
|58.591
|57.492
|% 87
|Muğla
|% 37,64
|% 62,36
|11.654
|19.304
|691.124
|1.981
|138
|% 7
|31.524
|30.958
|% 89
|Ordu
|% 65,75
|% 34,25
|224.037
|116.695
|549.249
|1.883
|1.542
|% 82
|351.746
|340.732
|% 83
|Sakarya
|% 73,68
|% 26,32
|88.895
|31.758
|690.429
|2.045
|530
|% 26
|122.334
|120.653
|% 89
|Samsun
|% 73,96
|% 26,04
|104.114
|36.657
|941.614
|3.006
|736
|% 24
|142.928
|140.771
|% 85
|Şanlıurfa
|% 72,14
|% 27,86
|442.042
|170.714
|1.029.644
|3.344
|2.499
|% 75
|622.658
|612.756
|% 84
|Tekirdağ
|% 39,46
|% 60,54
|19.671
|30.183
|710.364
|1.939
|194
|% 10
|50.466
|49.854
|% 88
|Trabzon
|% 68,39
|% 31,61
|260.268
|120.292
|568.504
|1.946
|1.653
|% 85
|388.813
|380.560
|% 85
|Van
|% 46,42
|% 53,58
|124.260
|143.398
|619.947
|1.924
|1.168
|% 61
|275.256
|267.658
|% 75