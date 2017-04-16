Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKahramanmaraş% 74,99% 25,01412.615137.591719.9272.1681.924% 89557.990550.206% 87Afşin% 71,43% 28,5729.73511.89553.568167162% 9742.28441.630% 81Andırın% 66,01% 33,9913.6007.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kahramanmaraş% 74,99% 25,01412.615137.591719.9272.1681.924% 89557.990550.206% 87
Afşin% 71,43% 28,5729.73511.89553.568167162% 9742.28441.630% 81
Andırın% 66,01% 33,9913.6007.00224.9009595% 10020.90320.602% 84
Çağlayancerit% 62,51% 37,498.0964.85615.9764949% 10013.21512.952% 83
Dulkadiroğlu% 82,49% 17,5195.43220.256138.745389365% 94117.351115.688% 90
Ekinözü% 62,72% 37,284.3282.5728.2133131% 1007.0326.900% 86
Elbistan% 61,95% 38,0526.62716.35193.698293161% 5543.51342.978% 83
Göksun% 73,82% 26,1821.1087.48535.920132129% 9829.08728.593% 82
Nurhak% 37,47% 62,532.5974.3348.9433131% 1007.0476.931% 79
Onikişubat% 80,19% 19,81167.49041.375251.085680640% 94211.634208.865% 90
Pazarcık% 52,23% 47,7714.68013.42444.895164129% 7928.29728.104% 85
Türkoğlu% 78,25% 21,7528.9228.04143.984137132% 9637.62736.963% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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