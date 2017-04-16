Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKahramanmaraş% 74,99% 25,01412.615137.591719.9272.1681.924% 89557.990550.206% 87Afşin% 71,43% 28,5729.73511.89553.568167162% 9742.28441.630% 81Andırın% 66,01% 33,9913.6007.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kahramanmaraş
|% 74,99
|% 25,01
|412.615
|137.591
|719.927
|2.168
|1.924
|% 89
|557.990
|550.206
|% 87
|Afşin
|% 71,43
|% 28,57
|29.735
|11.895
|53.568
|167
|162
|% 97
|42.284
|41.630
|% 81
|Andırın
|% 66,01
|% 33,99
|13.600
|7.002
|24.900
|95
|95
|% 100
|20.903
|20.602
|% 84
|Çağlayancerit
|% 62,51
|% 37,49
|8.096
|4.856
|15.976
|49
|49
|% 100
|13.215
|12.952
|% 83
|Dulkadiroğlu
|% 82,49
|% 17,51
|95.432
|20.256
|138.745
|389
|365
|% 94
|117.351
|115.688
|% 90
|Ekinözü
|% 62,72
|% 37,28
|4.328
|2.572
|8.213
|31
|31
|% 100
|7.032
|6.900
|% 86
|Elbistan
|% 61,95
|% 38,05
|26.627
|16.351
|93.698
|293
|161
|% 55
|43.513
|42.978
|% 83
|Göksun
|% 73,82
|% 26,18
|21.108
|7.485
|35.920
|132
|129
|% 98
|29.087
|28.593
|% 82
|Nurhak
|% 37,47
|% 62,53
|2.597
|4.334
|8.943
|31
|31
|% 100
|7.047
|6.931
|% 79
|Onikişubat
|% 80,19
|% 19,81
|167.490
|41.375
|251.085
|680
|640
|% 94
|211.634
|208.865
|% 90
|Pazarcık
|% 52,23
|% 47,77
|14.680
|13.424
|44.895
|164
|129
|% 79
|28.297
|28.104
|% 85
|Türkoğlu
|% 78,25
|% 21,75
|28.922
|8.041
|43.984
|137
|132
|% 96
|37.627
|36.963
|% 89