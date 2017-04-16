Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 63,65% 36,355.107.8462.917.66355.408.777167.06839.398% 248.201.2708.025.509% 83Adana% 58,58% 41,4214.91010.5441.511.8844.168175% 426.06025.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 63,65% 36,355.107.8462.917.66355.408.777167.06839.398% 248.201.2708.025.509% 83
Adana% 58,58% 41,4214.91010.5441.511.8844.168175% 426.06025.454% 84
Ankara% 71% 2944.05017.9963.860.84710.340582% 663.12162.046% 87
Antalya% 52,92% 47,0815.56113.8421.639.3644.508198% 430.11929.403% 87
Aydın% 54,55% 45,457.9456.619795.5262.32899% 414.86514.564% 90
Balıkesir% 62,18% 37,8234.23720.822919.8522.938371% 1356.22855.059% 91
Bursa% 66,44% 33,5632.04816.1892.109.7735.739278% 549.14548.237% 90
Denizli% 55,18% 44,829.9758.101736.2082.146107% 518.49018.076% 91
Diyarbakır% 35,95% 64,05127.395226.937992.8193.0451.514% 50364.239354.332% 79
Erzurum% 75,8% 24,2261.87083.611484.7532.0941.776% 85350.569345.481% 84
Eskişehir% 57,25% 42,758.4846.336636.8581.911162% 814.99614.820% 88
Gaziantep% 62,43% 37,57445.581268.1591.180.9383.3422.509% 75725.559713.740% 83
Hatay% 69,13% 30,8715.3796.8681.018.2002.829128% 522.56422.247% 74
İstanbul% 56,83% 43,1723.63917.95710.529.03026.297160% 142.12941.596% 79
İzmir% 43,64% 56,3611.89515.3623.179.7488.505164% 227.86727.257% 85
Kahramanmaraş% 75,02% 24,98389.679129.770719.9272.1681.824% 84526.989519.449% 87
Kayseri% 73,7% 26,348.70117.382932.4832.744372% 1466.74766.083% 84
Kocaeli% 67,45% 32,5512.5876.0741.301.3553.494100% 318.94618.661% 87
Konya% 82,48% 17,5278.55316.6901.475.5974.287493% 1197.38995.243% 89
Malatya% 71,34% 28,66278.687111.974543.7421.8321.580% 86397.390390.661% 87
Manisa% 61,62% 38,3827.54517.1571.031.6683.156303% 1046.16344.702% 91
Mardin% 46,38% 53,62127.271147.158455.2881.5591.186% 76280.992274.429% 82
Mersin% 48,86% 51,148.9129.3281.247.6623.533119% 318.65718.240% 87
Muğla% 42,83% 57,173.0394.057691.1241.98142% 27.2417.096% 89
Ordu% 66,54% 33,46204.297102.709549.2491.8831.418% 75316.946307.006% 82
Sakarya% 75,03% 24,9735.81511.920690.4292.045266% 1348.39047.735% 88
Samsun% 75,99% 24,0147.52115.017941.6143.006400% 1363.50262.538% 84
Şanlıurfa% 72,84% 27,16386.140143.9871.029.6443.3442.189% 65538.796530.127% 85
Tekirdağ% 38,05% 61,954.8697.928710.3641.93976% 412.89912.797% 89
Trabzon% 68,84% 31,16244.812110.789568.5041.9461.565% 80364.074355.601% 85
Van% 46,98% 53,02102.528115.723619.9471.924976% 51224.336218.251% 74
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Yüksek Seçim Kurulu, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep, Balıkesir, Eskişehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Istanbul