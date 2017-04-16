Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 63,65% 36,355.107.8462.917.66355.408.777167.06839.398% 248.201.2708.025.509% 83Adana% 58,58% 41,4214.91010.5441.511.8844.168175% 426.06025.
|İl
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 63,65
|% 36,35
|5.107.846
|2.917.663
|55.408.777
|167.068
|39.398
|% 24
|8.201.270
|8.025.509
|% 83
|Adana
|% 58,58
|% 41,42
|14.910
|10.544
|1.511.884
|4.168
|175
|% 4
|26.060
|25.454
|% 84
|Ankara
|% 71
|% 29
|44.050
|17.996
|3.860.847
|10.340
|582
|% 6
|63.121
|62.046
|% 87
|Antalya
|% 52,92
|% 47,08
|15.561
|13.842
|1.639.364
|4.508
|198
|% 4
|30.119
|29.403
|% 87
|Aydın
|% 54,55
|% 45,45
|7.945
|6.619
|795.526
|2.328
|99
|% 4
|14.865
|14.564
|% 90
|Balıkesir
|% 62,18
|% 37,82
|34.237
|20.822
|919.852
|2.938
|371
|% 13
|56.228
|55.059
|% 91
|Bursa
|% 66,44
|% 33,56
|32.048
|16.189
|2.109.773
|5.739
|278
|% 5
|49.145
|48.237
|% 90
|Denizli
|% 55,18
|% 44,82
|9.975
|8.101
|736.208
|2.146
|107
|% 5
|18.490
|18.076
|% 91
|Diyarbakır
|% 35,95
|% 64,05
|127.395
|226.937
|992.819
|3.045
|1.514
|% 50
|364.239
|354.332
|% 79
|Erzurum
|% 75,8
|% 24,2
|261.870
|83.611
|484.753
|2.094
|1.776
|% 85
|350.569
|345.481
|% 84
|Eskişehir
|% 57,25
|% 42,75
|8.484
|6.336
|636.858
|1.911
|162
|% 8
|14.996
|14.820
|% 88
|Gaziantep
|% 62,43
|% 37,57
|445.581
|268.159
|1.180.938
|3.342
|2.509
|% 75
|725.559
|713.740
|% 83
|Hatay
|% 69,13
|% 30,87
|15.379
|6.868
|1.018.200
|2.829
|128
|% 5
|22.564
|22.247
|% 74
|İstanbul
|% 56,83
|% 43,17
|23.639
|17.957
|10.529.030
|26.297
|160
|% 1
|42.129
|41.596
|% 79
|İzmir
|% 43,64
|% 56,36
|11.895
|15.362
|3.179.748
|8.505
|164
|% 2
|27.867
|27.257
|% 85
|Kahramanmaraş
|% 75,02
|% 24,98
|389.679
|129.770
|719.927
|2.168
|1.824
|% 84
|526.989
|519.449
|% 87
|Kayseri
|% 73,7
|% 26,3
|48.701
|17.382
|932.483
|2.744
|372
|% 14
|66.747
|66.083
|% 84
|Kocaeli
|% 67,45
|% 32,55
|12.587
|6.074
|1.301.355
|3.494
|100
|% 3
|18.946
|18.661
|% 87
|Konya
|% 82,48
|% 17,52
|78.553
|16.690
|1.475.597
|4.287
|493
|% 11
|97.389
|95.243
|% 89
|Malatya
|% 71,34
|% 28,66
|278.687
|111.974
|543.742
|1.832
|1.580
|% 86
|397.390
|390.661
|% 87
|Manisa
|% 61,62
|% 38,38
|27.545
|17.157
|1.031.668
|3.156
|303
|% 10
|46.163
|44.702
|% 91
|Mardin
|% 46,38
|% 53,62
|127.271
|147.158
|455.288
|1.559
|1.186
|% 76
|280.992
|274.429
|% 82
|Mersin
|% 48,86
|% 51,14
|8.912
|9.328
|1.247.662
|3.533
|119
|% 3
|18.657
|18.240
|% 87
|Muğla
|% 42,83
|% 57,17
|3.039
|4.057
|691.124
|1.981
|42
|% 2
|7.241
|7.096
|% 89
|Ordu
|% 66,54
|% 33,46
|204.297
|102.709
|549.249
|1.883
|1.418
|% 75
|316.946
|307.006
|% 82
|Sakarya
|% 75,03
|% 24,97
|35.815
|11.920
|690.429
|2.045
|266
|% 13
|48.390
|47.735
|% 88
|Samsun
|% 75,99
|% 24,01
|47.521
|15.017
|941.614
|3.006
|400
|% 13
|63.502
|62.538
|% 84
|Şanlıurfa
|% 72,84
|% 27,16
|386.140
|143.987
|1.029.644
|3.344
|2.189
|% 65
|538.796
|530.127
|% 85
|Tekirdağ
|% 38,05
|% 61,95
|4.869
|7.928
|710.364
|1.939
|76
|% 4
|12.899
|12.797
|% 89
|Trabzon
|% 68,84
|% 31,16
|244.812
|110.789
|568.504
|1.946
|1.565
|% 80
|364.074
|355.601
|% 85
|Van
|% 46,98
|% 53,02
|102.528
|115.723
|619.947
|1.924
|976
|% 51
|224.336
|218.251
|% 74