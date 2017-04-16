Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKahramanmaraş% 75,4% 24,6375.115122.376719.9272.1681.756% 81504.920497.491% 87Afşin% 71,86% 28,1427.76210.87053.568167152% 9139.11438.632% 80Andırın% 65,96% 34,0413.5687.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kahramanmaraş% 75,4% 24,6375.115122.376719.9272.1681.756% 81504.920497.491% 87
Afşin% 71,86% 28,1427.76210.87053.568167152% 9139.11438.632% 80
Andırın% 65,96% 34,0413.5687.00124.9009595% 10020.82520.569% 84
Çağlayancerit% 62,51% 37,498.0964.85615.9764949% 10013.21512.952% 83
Dulkadiroğlu% 82,85% 17,1583.80217.345138.745389323% 83103.097101.147% 91
Ekinözü% 62,72% 37,284.3282.5728.2133131% 1007.0326.900% 86
Elbistan% 62,3% 37,720.97412.69493.698293126% 4334.08633.668% 83
Göksun% 74,02% 25,9819.6876.91135.920132120% 9127.06626.598% 82
Nurhak% 37,47% 62,532.5974.3348.9433131% 1007.0476.931% 79
Onikişubat% 80,4% 19,6153.71537.473251.085680590% 87193.740191.188% 90
Pazarcık% 53,77% 46,2312.62810.85744.895164113% 6923.65623.485% 84
Türkoğlu% 78,93% 21,0727.9587.46343.984137126% 9236.04235.421% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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