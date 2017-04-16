Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKahramanmaraş% 75,4% 24,6375.115122.376719.9272.1681.756% 81504.920497.491% 87Afşin% 71,86% 28,1427.76210.87053.568167152% 9139.11438.632% 80Andırın% 65,96% 34,0413.5687.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kahramanmaraş
|% 75,4
|% 24,6
|375.115
|122.376
|719.927
|2.168
|1.756
|% 81
|504.920
|497.491
|% 87
|Afşin
|% 71,86
|% 28,14
|27.762
|10.870
|53.568
|167
|152
|% 91
|39.114
|38.632
|% 80
|Andırın
|% 65,96
|% 34,04
|13.568
|7.001
|24.900
|95
|95
|% 100
|20.825
|20.569
|% 84
|Çağlayancerit
|% 62,51
|% 37,49
|8.096
|4.856
|15.976
|49
|49
|% 100
|13.215
|12.952
|% 83
|Dulkadiroğlu
|% 82,85
|% 17,15
|83.802
|17.345
|138.745
|389
|323
|% 83
|103.097
|101.147
|% 91
|Ekinözü
|% 62,72
|% 37,28
|4.328
|2.572
|8.213
|31
|31
|% 100
|7.032
|6.900
|% 86
|Elbistan
|% 62,3
|% 37,7
|20.974
|12.694
|93.698
|293
|126
|% 43
|34.086
|33.668
|% 83
|Göksun
|% 74,02
|% 25,98
|19.687
|6.911
|35.920
|132
|120
|% 91
|27.066
|26.598
|% 82
|Nurhak
|% 37,47
|% 62,53
|2.597
|4.334
|8.943
|31
|31
|% 100
|7.047
|6.931
|% 79
|Onikişubat
|% 80,4
|% 19,6
|153.715
|37.473
|251.085
|680
|590
|% 87
|193.740
|191.188
|% 90
|Pazarcık
|% 53,77
|% 46,23
|12.628
|10.857
|44.895
|164
|113
|% 69
|23.656
|23.485
|% 84
|Türkoğlu
|% 78,93
|% 21,07
|27.958
|7.463
|43.984
|137
|126
|% 92
|36.042
|35.421
|% 88