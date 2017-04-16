Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 64,45% 35,554.059.6062.239.60855.408.777167.06831.193% 196.441.1666.299.214% 83Adana% 64,69% 35,313.9812.1731.511.8844.16865% 26.2496.
|İl
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 64,45
|% 35,55
|4.059.606
|2.239.608
|55.408.777
|167.068
|31.193
|% 19
|6.441.166
|6.299.214
|% 83
|Adana
|% 64,69
|% 35,31
|3.981
|2.173
|1.511.884
|4.168
|65
|% 2
|6.249
|6.154
|% 82
|Ankara
|% 75,18
|% 24,82
|17.739
|5.855
|3.860.847
|10.340
|330
|% 3
|23.999
|23.594
|% 87
|Antalya
|% 60,6
|% 39,4
|3.632
|2.361
|1.639.364
|4.508
|67
|% 1
|6.177
|5.993
|% 91
|Aydın
|% 60,77
|% 39,23
|2.274
|1.468
|795.526
|2.328
|37
|% 2
|3.832
|3.742
|% 89
|Balıkesir
|% 66,37
|% 33,63
|12.642
|6.406
|919.852
|2.938
|177
|% 6
|19.439
|19.048
|% 91
|Bursa
|% 71,91
|% 28,09
|8.905
|3.479
|2.109.773
|5.739
|117
|% 2
|12.647
|12.384
|% 91
|Denizli
|% 56,63
|% 43,37
|1.610
|1.233
|736.208
|2.146
|28
|% 1
|2.893
|2.843
|% 93
|Diyarbakır
|% 36,72
|% 63,28
|101.145
|174.284
|992.819
|3.045
|1.219
|% 40
|283.235
|275.429
|% 79
|Erzurum
|% 76,51
|% 23,49
|228.531
|70.145
|484.753
|2.094
|1.577
|% 75
|302.888
|298.676
|% 85
|Eskişehir
|% 61,73
|% 38,27
|3.373
|2.091
|636.858
|1.911
|78
|% 4
|5.538
|5.464
|% 91
|Gaziantep
|% 62,85
|% 37,15
|396.761
|234.497
|1.180.938
|3.342
|2.239
|% 67
|641.861
|631.258
|% 83
|Hatay
|% 72,99
|% 27,01
|3.696
|1.368
|1.018.200
|2.829
|49
|% 2
|5.128
|5.064
|% 47
|İstanbul
|% 0
|% 0
|0
|0
|10.529.030
|26.297
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|İzmir
|% 49,45
|% 50,55
|3.274
|3.347
|3.179.748
|8.505
|67
|% 1
|6.801
|6.621
|% 75
|Kahramanmaraş
|% 75,62
|% 24,38
|350.200
|112.885
|719.927
|2.168
|1.641
|% 76
|470.253
|463.085
|% 87
|Kayseri
|% 73,91
|% 26,09
|13.487
|4.761
|932.483
|2.744
|159
|% 6
|18.468
|18.248
|% 85
|Kocaeli
|% 73,83
|% 26,17
|2.251
|798
|1.301.355
|3.494
|25
|% 1
|3.088
|3.049
|% 79
|Konya
|% 85,46
|% 14,54
|24.545
|4.177
|1.475.597
|4.287
|224
|% 5
|29.405
|28.722
|% 90
|Malatya
|% 71,74
|% 28,26
|240.697
|94.804
|543.742
|1.832
|1.381
|% 75
|341.819
|335.501
|% 87
|Manisa
|% 62,85
|% 37,15
|7.242
|4.281
|1.031.668
|3.156
|111
|% 4
|11.856
|11.523
|% 91
|Mardin
|% 48,2
|% 51,8
|115.899
|124.534
|455.288
|1.559
|1.058
|% 68
|245.986
|240.433
|% 82
|Mersin
|% 49,58
|% 50,42
|2.025
|2.059
|1.247.662
|3.533
|42
|% 1
|4.193
|4.084
|% 92
|Muğla
|% 51,79
|% 48,21
|635
|591
|691.124
|1.981
|11
|% 1
|1.257
|1.226
|% 85
|Ordu
|% 67,41
|% 32,59
|186.461
|90.156
|549.249
|1.883
|1.297
|% 69
|285.580
|276.617
|% 82
|Sakarya
|% 76,12
|% 23,88
|10.527
|3.303
|690.429
|2.045
|119
|% 6
|14.014
|13.830
|% 85
|Samsun
|% 80,07
|% 19,93
|14.596
|3.632
|941.614
|3.006
|168
|% 6
|18.534
|18.228
|% 84
|Şanlıurfa
|% 74,13
|% 25,87
|328.439
|114.635
|1.029.644
|3.344
|1.874
|% 56
|450.105
|443.074
|% 85
|Tekirdağ
|% 36,37
|% 63,63
|1.317
|2.304
|710.364
|1.939
|33
|% 2
|3.650
|3.621
|% 90
|Trabzon
|% 68,96
|% 31,04
|226.824
|102.083
|568.504
|1.946
|1.460
|% 75
|337.295
|328.907
|% 85
|Van
|% 48,08
|% 51,92
|78.815
|85.122
|619.947
|1.924
|767
|% 40
|168.614
|163.937
|% 74