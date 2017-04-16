Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 64,45% 35,554.059.6062.239.60855.408.777167.06831.193% 196.441.1666.299.214% 83Adana% 64,69% 35,313.9812.1731.511.8844.16865% 26.2496.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 64,45% 35,554.059.6062.239.60855.408.777167.06831.193% 196.441.1666.299.214% 83
Adana% 64,69% 35,313.9812.1731.511.8844.16865% 26.2496.154% 82
Ankara% 75,18% 24,8217.7395.8553.860.84710.340330% 323.99923.594% 87
Antalya% 60,6% 39,43.6322.3611.639.3644.50867% 16.1775.993% 91
Aydın% 60,77% 39,232.2741.468795.5262.32837% 23.8323.742% 89
Balıkesir% 66,37% 33,6312.6426.406919.8522.938177% 619.43919.048% 91
Bursa% 71,91% 28,098.9053.4792.109.7735.739117% 212.64712.384% 91
Denizli% 56,63% 43,371.6101.233736.2082.14628% 12.8932.843% 93
Diyarbakır% 36,72% 63,28101.145174.284992.8193.0451.219% 40283.235275.429% 79
Erzurum% 76,51% 23,49228.53170.145484.7532.0941.577% 75302.888298.676% 85
Eskişehir% 61,73% 38,273.3732.091636.8581.91178% 45.5385.464% 91
Gaziantep% 62,85% 37,15396.761234.4971.180.9383.3422.239% 67641.861631.258% 83
Hatay% 72,99% 27,013.6961.3681.018.2002.82949% 25.1285.064% 47
İstanbul% 0% 00010.529.03026.2970% 000% 0
İzmir% 49,45% 50,553.2743.3473.179.7488.50567% 16.8016.621% 75
Kahramanmaraş% 75,62% 24,38350.200112.885719.9272.1681.641% 76470.253463.085% 87
Kayseri% 73,91% 26,0913.4874.761932.4832.744159% 618.46818.248% 85
Kocaeli% 73,83% 26,172.2517981.301.3553.49425% 13.0883.049% 79
Konya% 85,46% 14,5424.5454.1771.475.5974.287224% 529.40528.722% 90
Malatya% 71,74% 28,26240.69794.804543.7421.8321.381% 75341.819335.501% 87
Manisa% 62,85% 37,157.2424.2811.031.6683.156111% 411.85611.523% 91
Mardin% 48,2% 51,8115.899124.534455.2881.5591.058% 68245.986240.433% 82
Mersin% 49,58% 50,422.0252.0591.247.6623.53342% 14.1934.084% 92
Muğla% 51,79% 48,21635591691.1241.98111% 11.2571.226% 85
Ordu% 67,41% 32,59186.46190.156549.2491.8831.297% 69285.580276.617% 82
Sakarya% 76,12% 23,8810.5273.303690.4292.045119% 614.01413.830% 85
Samsun% 80,07% 19,9314.5963.632941.6143.006168% 618.53418.228% 84
Şanlıurfa% 74,13% 25,87328.439114.6351.029.6443.3441.874% 56450.105443.074% 85
Tekirdağ% 36,37% 63,631.3172.304710.3641.93933% 23.6503.621% 90
Trabzon% 68,96% 31,04226.824102.083568.5041.9461.460% 75337.295328.907% 85
Van% 48,08% 51,9278.81585.122619.9471.924767% 40168.614163.937% 74
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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