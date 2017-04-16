Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKahramanmaraş% 75,69% 24,31320.475102.949719.9272.1681.513% 70430.553423.424% 87Afşin% 72,72% 27,2823.8788.95753.568167129% 7733.16732.835% 80Andırın% 65,7% 34,313.2446.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kahramanmaraş% 75,69% 24,31320.475102.949719.9272.1681.513% 70430.553423.424% 87
Afşin% 72,72% 27,2823.8788.95753.568167129% 7733.16732.835% 80
Andırın% 65,7% 34,313.2446.91524.9009592% 9720.37320.159% 83
Çağlayancerit% 63,86% 36,148.0834.57515.9764948% 9812.92012.658% 83
Dulkadiroğlu% 82,29% 17,7169.85515.032138.745389275% 7187.16484.887% 91
Ekinözü% 62,72% 37,284.3282.5728.2133131% 1007.0326.900% 86
Elbistan% 63,12% 36,8815.8239.24693.69829392% 3125.38425.069% 83
Göksun% 73,85% 26,1516.5825.87135.920132103% 7822.81722.453% 82
Nurhak% 35,36% 64,642.3404.2788.9433130% 976.7286.618% 79
Onikişubat% 81,3% 18,7130.22529.950251.085680499% 73162.299160.175% 90
Pazarcık% 53,5% 46,510.1288.80344.89516497% 5919.30418.931% 84
Türkoğlu% 79,38% 20,6225.9896.75043.984137117% 8533.36532.739% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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