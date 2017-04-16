Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKahramanmaraş% 75,69% 24,31320.475102.949719.9272.1681.513% 70430.553423.424% 87Afşin% 72,72% 27,2823.8788.95753.568167129% 7733.16732.835% 80Andırın% 65,7% 34,313.2446.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kahramanmaraş
|% 75,69
|% 24,31
|320.475
|102.949
|719.927
|2.168
|1.513
|% 70
|430.553
|423.424
|% 87
|Afşin
|% 72,72
|% 27,28
|23.878
|8.957
|53.568
|167
|129
|% 77
|33.167
|32.835
|% 80
|Andırın
|% 65,7
|% 34,3
|13.244
|6.915
|24.900
|95
|92
|% 97
|20.373
|20.159
|% 83
|Çağlayancerit
|% 63,86
|% 36,14
|8.083
|4.575
|15.976
|49
|48
|% 98
|12.920
|12.658
|% 83
|Dulkadiroğlu
|% 82,29
|% 17,71
|69.855
|15.032
|138.745
|389
|275
|% 71
|87.164
|84.887
|% 91
|Ekinözü
|% 62,72
|% 37,28
|4.328
|2.572
|8.213
|31
|31
|% 100
|7.032
|6.900
|% 86
|Elbistan
|% 63,12
|% 36,88
|15.823
|9.246
|93.698
|293
|92
|% 31
|25.384
|25.069
|% 83
|Göksun
|% 73,85
|% 26,15
|16.582
|5.871
|35.920
|132
|103
|% 78
|22.817
|22.453
|% 82
|Nurhak
|% 35,36
|% 64,64
|2.340
|4.278
|8.943
|31
|30
|% 97
|6.728
|6.618
|% 79
|Onikişubat
|% 81,3
|% 18,7
|130.225
|29.950
|251.085
|680
|499
|% 73
|162.299
|160.175
|% 90
|Pazarcık
|% 53,5
|% 46,5
|10.128
|8.803
|44.895
|164
|97
|% 59
|19.304
|18.931
|% 84
|Türkoğlu
|% 79,38
|% 20,62
|25.989
|6.750
|43.984
|137
|117
|% 85
|33.365
|32.739
|% 88