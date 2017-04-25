Halk Otobüsünün Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Çorum'da halk otobüsü ile tırın çarpıştığı kaza, otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.





Hürriyet Meydanı-Organize Sanayi Bölgesi (OSB) seferini yapan Serdar Süslü yönetimindeki 19 TN 459 plakalı halk otobüsünün, Çorum-Ankara karayolunun 13'üncü kilometresindeki Organize Sanayi Kavşağı'nda, Nevzat Coşkun'un kullandığı 42 DVR 92 plakalı tır ile çarpışma anı, otobüsün içerisindeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.



OSB yolundan kavşağa çıkan otobüsün kırmızı ışık ihlali yapan tırın dorsesine çarpma anının yer aldığı görüntülerde, yolcuların otobüs şoförüne "yavaş, dur ağabey" diye seslendikleri, çarpışma öncesinde de kadın yolcuların çığlık attığı gözleniyor.



Çarpışmanın ardından arızalanan güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüde otobüsün ön camının patladığı, kontrolden çıkarak refüje savrulmasıyla bazı yolcuların da koltuklarından düştükleri görülüyor.



Hürriyet Meydanı-OSB seferini yapan halk otobüsü, 21 Nisan'da OSB Kavşağı'nda tırla çarpışmış, kazada otobüsteki 8 yolcu yaralanmıştı.