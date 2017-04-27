Halk Otobüsü Sürücüsü Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Götürdü

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde özel halk otobüsü sürücüsü Çağlar Danacı, araçta nefes almakta zorlanan yolcuyu aracıyla hastaneye götürdü. 50 yaşındaki Halil Alan hastanede tedavi altına alınırken, Çağlar Danacı dönerek seferine devam etti.



Olay bugün öğle saatlerinde, Körfez Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çağlar Danacı otobüste bulunan bir yolcunun nefes almakta zorlandığını gördü. Çağlar Danacı yolcunun temiz hava alabilmesi için aracın arka kapısını açarken, hemen yol üzerinde bulunan Körfez Devlet Hastenesi'ne doğru aracını sürdü. Nefes darlığı yaşayan 1 çocuk babası Halil Alan hastanede tedavi altına alındı. Çağlar Danacı rahatsızlanan yolcuyu hastaneye bıraktıktan sonra geri dönerek seferine devam etti. Körfez Minibüs Midibüs Otobüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Kahrıman, Çağlar Danacı'yı tebrik ederek alnından öptü.



Çağlar Danacı rahatsızlanan yolcuyu zaman geçirmeden hastaneye yetiştirdiğini belirterek, "Aynadan baktığımda arka koltukta oturan bir yolcunun nefessiz kaldığını gördüm. Hava alması için arka kapıyı açtım ve yolcuların kapının yanından uzaklaşmasını istedim. Direk hastaneye geçtim. İnmek isteyenler vardı, indirmedim. Alacağım yolcular vardı onları da almadım. Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye teslim ettim. Sonra güzergahıma döndüm" dedi.



- Kocaeli