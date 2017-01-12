Halk Otobüsü Kara Saplandı Yolcular 1 Saat Mahsur Kaldı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün kara saplanması nedeniyle içindeki yolcular yaklaşık 1 saat kurtarılmayı bekledi.



Edinilen bilgiye göre, Bozdağ, Yarımca, Tandır mahallerinden Eskişehir merkeze sefer yapan 26 TC 038 resmi plakalı halk otobüsü, yolda oluşan yoğun tipi sonrasında kar birikintisine saplandı. Otobüs şoförü yolcularla birlikte otobüsü çıkartmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine şoför, Büyükşehir Belediyesinden yardım talep etti. Büyükşehir Belediyesine bağlı bir greyder gelerek yoldaki karı temizledi. Ardından otobüsü bulunduğu yerden çekerek çıkardı. Yarımca mevkiinde otobüse binerek Eskişehir'e gelmek isteyen 4 öğrencinin olay sonrasında yürüyerek mahallelerine yeniden döndüğü öğrenildi. Otobüste bulunan 4 yolcu ise otobüsün kurtarılmasının ardından yollarına devam etti.



Otobüste yolcu olarak bulunan Ahmet Özer, 45 dakika mahsur kaldıklarını ifade ederek, "Yolcunun bir bölümü inerek kendi imkanlarıyla evlerine gitti. Hava soğuk, rüzgar var" dedi.



İsmail Özer ise otobüste çocukların da olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Bir saatten beri bekliyoruz. Kara saplandık. Kara gömüldü. Traktör çekemedi. Çocuklar vardı onlar geri gitti. Diğer yolcularda kendi imkanlarıyla evlerine döndü. Eskişehir'e gidiyorduk". - ESKİŞEHİR