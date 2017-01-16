Halk Otobüsleri ve Servisler Dezenfekte Ediliyor

Karabük Belediyesi, Karabük halkının daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri için halk otobüsleri ve servis araçlarını mikrop ve zararlı organizmalara karşı dezenfekte ediyor.



Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince özellikle toplu ulaşım araçlarında hızla yayılan ve insan sağlığını tehdit eden zararlı bakterilerle mücadele çalışması yaptı.



Alınan önlemler çerçevesinde halkın yoğun olarak kullandığı ve her gün binlerce insanın doğrudan temas ettiği toplu taşıma araçlarının tutamaklar, koltuklar ve kaplamaları gribe karşı önlem olarak dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmalarının alkol bazlı, geniş spektrumlu ve hidrojen peroksit içerdiği için insanların sağlığına zararlı olmayan bir ilaçla yapılıyor.



Karabük Belediyesi Ziraat Mühendisi Kemal Genç, her gün temas kullandığında yada temas edildiğinde herhangi bir sağlık problemine yol açmayacak ilaçlar kullandıklarını söyledi. - KARABÜK