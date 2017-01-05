Halk otobüsleri mercek altında



Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Burulaş A.Ş. ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, trafikten kaynaklanan hava kirliliğini önlemek için amacıyla şehrin hemen her noktasında denetimler yapılmaya başlandı. İl Mahalli Çevre Kurul kararına göre verilen süre dolduğu halde Euro-5 ve üstü veya yenilenebilir yakıt kullanmayan 94 aracın trafikten men edilmesiyle ilgili denetimler ve idari yaptırımların uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Hava kirliliğinin oluşmasında etkili olan motorlu taşıtlardaki egzoz emisyonları içerisindeki kirleticilerin motorlu taşıt kullanımının artması ile her geçen gün çevreyi daha da kirletip insan sağlığını bozduğuna değinen yetkililer, benzin ve dizel taşıtların çıkardığı egzoz gazlarında bulunan zararlı maddelerin trafiğin yoğun olarak yaşandığı merkezlerde, çevreye ve insan sağlığına oldukça fazla zarar verdiğini vurguladı.

Genellikle kent merkezlerindeki karbonmonoksit (CO) emisyonlarının %70-90'ından, azotoksit (NO) emisyonlarının %40-70'inden, hidrokarbon (HC) emisyonlarının yaklaşık % 50'sinden ve şehir bazında kurşun emisyonlarının %100'ünden özellikle motorlu taşıtların sorumlu olduğunu belirten yetkililer, trafikten kaynaklanan kirlilikle ilgili alınan tedbirler kapsamında, denetlemelerin titizlikle sürdüğünü kaydetti. Bursa'nın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçelerinde en yüksek kirliliğin öncelikle kamyonlardan ardından da yolcu araçlarından ve otobüslerden kaynaklandığını belirten yetkililer, özel halk otobüslerinde denetimlerine aralıksız devam ediyor.