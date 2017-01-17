Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sosyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Adem Palabıyık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından vatandaşların sokağa çıkmasının yeni olmadığını, arkasında tarihsel bir gerçeğin olduğunu söyledi.



Palabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin tarihsel hafızasına bakıldığında, darbelere karşı halkın gösterdiği tavırların tek bir çizgiye indirgendiğini ancak, 15 Temmuz sürecinde halkın demokrasi mücadelesi vermesinin önemli ve sosyolojik olarak analiz edilmeye muhtaç olduğunu söyledi.



"Halk Mısır gibi olmayı reddetti. Mısır gibi olmayı istemeyen vatandaşlar, ülke yönetimine el koymak isteyen kesimin taleplerini reddetti." diyen Palabıyık, şöyle konuştu:



"Mısır halkının, ordunun müdahalesine verdiği geç karşılık, Mursi'nin teslim oluşuna ve asker kökenli Sisi'nin iktidarı ele almasına sebep olmuştur. Türkiye'deki insanlar, ordunun yapmaya çalıştığı aynı pratiğe erken karşı çıkmış, onlara canı pahasına meydan okumuş ve böylece Mısır'da gerçekleşen süreç Türkiye'de karşılığını bulamamıştır."



15 Temmuz gecesindeki pratiğin önemli bir dinamiğinin ise çukur olaylarında yaşananlardan çıkarılan dersler olduğunu ifade eden Palabıyık, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan haberleşmeler ve bunun sonucundaki örgütlenme biçimleri, darbe girişimini gerçekleştirmek isteyenleri maksadına ulaştırmadığını kaydetti.