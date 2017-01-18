Halk Günü Toplantısında Dar Gelirli Aileler Validen Aş, İş İstedi

Erzurum'da 15 günde bir düzenlenen Halk Günü toplantısında dar gelirli aileler validen aş, iş istedi.



Vali Seyfettin Azizoğlu, valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda vatandaşların sorunlarını dinledi.



Erzurum Valiliği toplantı salonunda yapılan Halk Günü toplantısında Vali Seyfettin Azizoğlu'nun yanı sıra Kaymakamlıklar, İŞKUR, SYDV, Aile Sosyal Politikalar ve İl Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü yetkilileri hazır bulundu.



Vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Seyfettin Azizoğlu, sorunların çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.



Halk gününde Vali Azizoğlu'na sorunlarını anlatan vatandaşlar özellikle aş, iş talebi, konut mağduriyeti ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek istediler.



Vali Azizoğlu, ilgililere talimatlar vererek problemlerin çözümünün sağlanmasını istedi.



Öte yandan Mirsevdi Tekdemir isimli vatandaşta eşi epilepsi hastası olduğu için 3 yaşındaki çocuğunu bırakamadığını ve bu yüzden çocuğunu kucağına alarak Halk Günü toplantısına geldiğini belirterek Vali Seyfettin Azizoğlu'ndan yardım talebinde bulundu. - ERZURUM