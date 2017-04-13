Halk Ekmek'ten Çölyak Hastaları İçin Yeni Ürün

MELİKE KINACI - Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, gluten hassasiyeti olan çölyak hastalarının yiyebileceği kurabiye üretimi ve satışına başladı.



Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahılların gluten içermesi nedeniyle çölyak hastalarının beslenmesinin kısıtlandığını belirtti. Türkiye'de ilk kez başlatılan glutensiz un ve ekmek satışına glutensiz çerezi de ekleyerek çölyak hastalarına destek olmayı amaçladıklarını söyleyen İlkbahar, glutensiz ürünlerin çeşitliliğini arttırmanın, hastalıkla mücadele edenlerin yaşamlarını kolaylaştıracağını kaydetti.



Bu amaçlar çölyak hastaları için ilk defa 1999 yılında üretime geçtiklerini anlatan İlkbahar, glutensi·z un, ekmek ve çerezden sonra glutensiz kurabiye üretimine de başladıklarını söyledi.



Çölyak hastalarının da hiçbir rahatsızlığı olmayanlar gibi gönüllerince, canlarının istediği ürünü yemesi için çalıştıklarını kaydeden İlkbahar, "AR-GE çalışmalarını tamamladığımız glutensiz kurabiyeyi de piyasaya sunduk. 500 gramlık özel ambalajlarda satışa sunulan glutensiz kurabiyenin fiyatı ise 6 Türk lirası oldu. Büyük satış yerlerinde halka sunulan kurabiyeler, çölyak hastaları için çok önemli bir boşluğu dolduracak." ifadelerini kullandı.



İlkbahar doktor tavsiyesi ile kullanılan glutensiz ürünleri, maddi durumu iyi olmayan, yeşil kart ve yoksulluk belgesi getiren hastalara ücretsiz olarak verdiklerini de hatırlattı.



"Tadı, lezzeti çok güzel"



Glutensiz kurabiyeyi özellikle çölyak hastası çocuklar için ürettiklerini vurgulayan İlkbahar, "Bu çocuklar her şeyi yiyemedikleri için gözleri kalıyor. Sırf kurabiyeyi onun için düşündük. Çocuklardan yetişkinlere, herkesin rahatça yiyebileceği, lezzetli bir kurabiye bu. Ben de çayın yanında yemeyi seviyorum, lezzetli buluyorum. İnşallah birçok insan bu hizmete sevinecektir." değerlendirmesinde bulundu.



İlkbahar ayrıca fenilketonüri hastalarının da rahatlıkla bu kurabiyeleri yiyebileceğini belirterek, "Fenilketonüri ve çölyak hastalarına özel çok kaliteli bir ürün ürettik. Glutensiz ürünler üreterek toplum sağlığının devamlılığına katkıda bulunmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Yurt dışından büyük meblağlara ithal edilen bu ürünlerin yerli üretimine önem verilmesi gerektiğinin altını çizen İlkbahar, glutensiz ürünlerin üretimi konusunda Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve METVAK (Fenilketonüri ve Diğer Kalıtsal Metabolik Hastalıklı Çocuklar Vakfı) ile işbirliği yaptıklarını söyledi.



Hepato Bilio Pankreatoloji Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen 14.Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresinde de "Yılın Sanayicisi Ödülü"ne layık görülen İlkbahar, "Ankara Halk Ekmek Fabrikası olarak üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem veriyoruz ve bu işbirliğinin meyvelerini alıyoruz." dedi.