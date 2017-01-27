Halk Ekmek'e Yeni Satış Noktası

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'na, satış yeri ve yönetim binası olarak hizmet verecek yeni bir bina yapıldı.



Anadolu Bulvarı üzerinde yer alan ve 4 bin 300 metrekarelik alana kurulan yeni binada hem ürün satışı yapılacak hem de idari birimler bulunacak.



Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar, yaptığı yazılı açıklamada, fabrika önünde yer alan eski satış yerinin artık ömrünü tamamladığını belirtti.



Yeni satış noktasına taşınmak için gün saydıklarını kaydeden İlkbahar, "Yeni satış yeri 300 kişilik oturma alanına sahip. Bin 500 metrekarelik alanda müşteri memnuniyeti açısından tüm detaylar düşünüldü. Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen tüm ürünler burada sıcak sıcak satışa sunulacak." ifadesini kullandı.



Ekmek çeşitlerinin tamamının bulunduğu, su böreği pişirme ünitesinin yer aldığı, kahvaltılık, sıcak ve soğuk içecek, halk çerez, simit ile poğaça satış bölümlerinin ayrı ayrı geniş bir alana sahip olduğu yeni satış yerine ilişkin bilgi veren Ali İlkbahar, binanın tamamen fabrikanın öz sermayesiyle inşa edildiğini bildirdi.



Yeni binanın yapımı için hiçbir yerden kredi de almadıklarının altını çizen İlkbahar, "Başkentin dört bir tarafında açtığımız satış yerlerinin en modernini, fabrikamız önüne inşa ettik. Buraya gelecek konuklarımız, ailece, rahat ve ferah bir ortamda ürünlerimizin tadına bakabilecekler." ifadesini kullandı.



İlkbahar, Selçuklu-Osmanlı mimarisinden esinlenilerek iç dekorları yapılan ve iki katlı projelendirilen binanın bin metrekarelik bodrum katında da üretim yapılacağını, binada yönetim birimleri ile büroların da yer alacağını kaydetti.



İlkbahar, "Kısa bir süre sonra Ankaralı hemşehrilerimizi yeni binamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız." ifadesini kullandı.