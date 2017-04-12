Halk Ekmek'e Sermaye Artışı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Halk Ekmek Fabrikası'nın 40 milyon Türk lirası tutarındaki sermayesinin 100 milyon liraya çıkarılmasına karar verildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisinin, Başkanvekili Ali İhsan Ölmez başkanlığında yapılan toplantısında, kente ilişkin kararlar görüşülerek karara bağlandı.



Meclise sunulan Başkanlık yazısında, Halk Ekmek Fabrikası'nın mart ayında yapılan Olağan Genel Kurulu toplantısında, 40 milyon lira tutarındaki şirket sermayesinin 100 milyon liraya çıkarılmasının kararlaştırıldığı belirtilerek, "Belediyenin, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'ndaki mevcut yüzde 97,01 pay oranının korunabilmesi için sermaye artırımındaki rüçhan hakkına isabet eden 58 milyon 209 bin 40 TL'nin, ayni/nakdi olarak şirkete aktarılması yönünde karar alınması" talep edildi.



Sermaye artırımının nedeninin sorulması üzerine konuşan Ölmez, Ankara'nın çeşitli yerlerine açılan ve vatandaş tarafından yoğun ilgi gören Halk Ekmek kafelerine dönük yatırımların hızlandırılması için sermaye artırımı yapıldığını kaydetti.



Daha sonra başkanlık yazısı, oy birliğiyle kabul edildi.



Meclis toplantısında ayrıca, "toptancı hal alanı" olarak belirlenen, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Etimesgut Elvankent'teki 370 bin metrekare parselin, kat karşılığı veya sınırlı ayni hak tesis edilerek ihalesinin yapılması ve ihale işlemlerinde Fen İşleri Daire Başkanlığına verilen yetkinin, Emlak İstimlak Daire Başkanlığına aktarılması da kararlaştırıldı.