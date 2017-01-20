Halk Eğitimi Merkezi Kurslarına Yoğun İlgi

Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi 2016 yılı istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yılda toplam 16 bin 64 kursiyer açılan kurslardan yararlanırken, yine Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde bulundurduğu konferans salonunda 31 tiyatro, 20 konferans, 59 etkinlik gösterisi sahnelendi. Bu organizasyonlarda toplam 25 bin 842 kişiye hizmet verdi.



Yapılan açıklamada, 2000 yılından 2016 yılına kadar tüm istatistikler açıklandı. Trakya bölgesinde gösterdiği artış ile Halk Eğitimde en çok kursiyerin olduğu Çerkezköy'de özellikle son yıllardaki artış dikkat çekiyor. 2010-2011 döneminde 6 bin 66 olan kursiyer sayısı, 2012-2013 döneminde 4 bin 244'e düştü. Düşüşün ardından 2013-2014 döneminde çıkış yakalayan ve çalışmalarını her geçen gün daha sıkılaştırarak birbirinden farklı kursları faaliyete geçiren Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi, kısa sürede ulaşılması güç rakamlarda kursiyere ulaştı. Bu kurs ve kursiyer sayısındaki artış, dönemin Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay'ın Halk Eğitim'e verdiği destek sayesinde oldu.



2000-2001 döneminde Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 3 okuma yazma kursu, 12 meslek kursu ve 8 sosyal kültürel kursu varken bu kurslarda toplam 632 kursiyer eğitim aldı. 2001-2002 döneminde ise 8 okuma yazma, 24 meslek kursu ve 2 sosyal kültürel kursu açıldı. O dönemde açılan 34 kursta da 648 vatandaş faydalandı. 2002-2003 döneminde de 15 okuma yazma, 11 meslek kursu, 4 de sosyal kültürel kurs açıldı. Toplamda 30 kurstan 520 kursiyer faydalandı. 2003-2004 döneminde ise 9 okuma yazma kursu açılırken, 18 meslek kursu, 4 de sosyal kültürel kursu açıldı. Yine bu dönemde toplam 31 kurs açılırken, bu kurslarda 641 kursiyer eğitim aldı. 2004-2005 döneminde ise, 11 okuma yazma kursu, 40 meslek kursu ve 13 sosyal kültürel kurslar olmak üzere 64 kursta 1624 kursiyer eğitim gördü. 2005-2006 döneminde 10 okuma yazma, 41 meslek kursu ve 9 sosyal kültürel kurs açıldı. Toplamda açılan 60 kursta bin 113 kursiyer eğitim aldı.



2006-2007 döneminde Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezinde 8 okuma yazma kursu, 46 meslek kursu ve 11 sosyal kültürel kurs açılırken, açılan toplam 65 kursta bin 519 kursiyer eğitim aldı. 2007-2008 döneminde de 13 okuma yazma, 53 meslek kursu ve 16 sosyal kültürel kursu açıldı. Bu yıl da açılan toplam 82 kursta bin 739 kursiyer eğitim gördü. 2008-2009 döneminde ise, 37 okuma yazma, 74 meslek kursu açılırken 92 tane de sosyal ve kültürel kurs açıldı. Açılan toplam 203 kursta 2 bin 587 kursiyer eğitim aldı.



6 bin 66 kursiyer kurs aldı



Rakamlar her yıl hem kurs hem de kursiyer olarak artış gösterirken 2009-2010 döneminde, bir önceki sene 37 olan okuma yazma kursu sayısı 13'e düştü. Aynı dönemde 61 meslek kursu, 134 de sosyal kültürel kurs açıldı. Toplamda 242 kurs açılırken, bu kurslarda 4 bin 289 kursiyer eğitim aldı. 2010-2011 döneminde de 111 okuma yazma kursu açılırken, 61 meslek kursu ve 118 sosyal kültürel kurs halkın hizmetine girdi. Bu dönemde açılan 290 kursta 6 bin 66 kursiyer eğitim aldı.



2011-2012 döneminde de 36 okuma yazma, 76 meslek kursu ve 107 sosyal kültürel kurs açılırken, toplamda 219 kurs bu yıl içerisinde faaliyet gösterdi. 219 kursta da toplam 3 bin 692 kursiyer eğitim aldı. 2012-2013 yıllarında ise 3 okuma yazma, 60 meslek kursu ve 135 sosyal kültürel kurs açılırken, toplamda 230 kurs aktif olarak hizmet verdi. Bu yıldaki 230 kursta da 4 bin 244 kursiyer eğitim aldı.



2001 ile 2013 yıllarındaki rakamların ardından son yıllarda Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi'nin çalışmaları meyve vermeye başladı. 2013 ile 2016 yılları arasındaki rakamlarda büyük artış gözlenirken, kursiyerler açılan kurslar sayesinde sosyal hayatlarının daha da renklendiğini ve kendilerini geliştirdiklerini söyledi. Son yıllarda ki istatistiklere göre, 2013-2014 döneminde 36 okuma yazma 141 meslek kursu ve 198 sosyal kültürel kurs açıldı. Açılan toplam 375 kursta 7 bin 899 kursiyer eğitim aldı. 2014-2015 döneminde ise 57 okuma yazma, 267 meslek kursu ve 188 sosyal kültürel kurs hizmete girerken bu kurslardan toplam 10 bin 661 kursiyer faydalandı. Son olarak 2015-2016 döneminde de 72 okuma yazma, 237 meslek kursu, 295 de sosyal kültürel kurs açılırken toplamda 604 kurs faaliyet gösterdi. Bu kurslarda ise 14 bin 458 kursiyer eğitim aldı.



Son yıllardaki kurs ve kursiyer sayılarında olağanüstü bir artış olurken, Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi, son 16 yılda açılan toplam 1491 kursta 33 bin 18 kursiyere ulaştı. 2016 yılı sonu itibari ile ise Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi'nde 16 bin 64 kursiyer ve 633 kurs sayısı ile ulaşılması güç rekor elde edildi. - TEKİRDAĞ