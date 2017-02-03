Halk Eğitim Kurslarına Yoğun İlgi

Kula Halk Eğitim Merkezince açılan kurslarda yoğun talep yaşanıyor. Her alanda kurslar açarak vatandaşlara ulaşmaya çalışan Kula Halk Eğitim Merkezi, örgün eğitimin başlayacağı 6 Şubat Pazartesi günü 12 adet kurs başlayacak.



Kula Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu yaptığı açıklamada, "Okullarımızın ikinci dönem eğitim öğretime başlamasıyla birlikte örgün eğitimde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimizin boş zamanlarında kendilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri için sportif alanda; basketbol, masa tenisi, atletizm kurslarını açtık. Ayrıca vatandaşlarımıza yönelik ahşap boyama, bilgisayar, nakış işleme kursları olmak üzere toplam 12 adet kursumuz 6 Şubat tarihi itibarıyla başlayacaktır. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kurslarımız açılmaya devam edecektir. Kurslarımız hafta içi gündüz ve akşam, hafta sonu gündüz ve akşam kursları olarak açılmaktadır." dedi. - MANİSA