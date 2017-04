Halk Derdini Doğrudan Başkan Vekiline Anlatıyor

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Başkan Vekili Cemil Öztürk, her hafta Cuma günü başlattığı 'Halk günü' dolayısıyla, Vanlı hemşerilerin sorunlarını ve önerilerini dinliyor.



Başkan Vekili Cemil Öztürk, ilgili birim müdürleri ile birlikte her hafta Cuma günü 15.00 ile 18.00 saatleri arasında İpekyolu Belediyesi'nde düzenlenen 'Halk Günü'nde Vanlı hemşerileriyle bir araya geliyor. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Vekili Öztürk, sorunlara hızlı çözüm üretmenin yanında vatandaşlardan gelen öneri ve istekleri de dikkate alıyor. İpekyolu Belediyesi olarak halkla iletişime büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Vekili Cemil Öztürk, "Vatandaşlarımızla her zaman bir aradayızi Halk günü dışında sosyal etkinliklerde, esnaf ziyaretlerinde, mahalle ziyaretlerinde ve daha farklı platformlarda da sürekli halkımızla bir araya geliyoruz. Sıkıntılarını dinleyip dertlerini çözmeye çalışıyoruz. Cuma günlerini halk günü ilan ettik. Vatandaşlarımızın sorunlarını, istek ve taleplerini dinliyoruz. Göreve başladığımız günden beri birim müdürlerimizle ile beraber vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye, onları dinlemeye çalışıyoruz. Şu ana kadar birçok vatandaşımızla görüştük. Dolayısıyla yoğun bir şekilde halk gününe rağbet devam ediyor. İpekyolu ilçemize hizmetlerimiz bu şekilde devam edecek" dedi. - VAN