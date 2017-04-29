'Halk Dansları Topluluğu Gösterisi"

Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.

'Halk Dansları Topluluğu Gösterisi

Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00

Kategori : "Halk Dansları Topluluğu Gösterisi"

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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