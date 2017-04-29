'Halk Dansları Topluluğu Gösterisi"
Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00
Kategori : "Halk Dansları Topluluğu Gösterisi"
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io