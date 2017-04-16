Halit Ergenç ve Bergüzar Korel Oylarını Kullandı

Sinema ve dizi oyuncusu Halit Ergenç, anayasa değişikliği referandum unda oyunu kullanmak için eşi Bergüzar Korel ile birlikte Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Vatandaşlar ünlü çifte yoğun ilgi gösterdi. Eşi ile birlikte oy kullanacağı sandığa gelen Ergenç, kimlik kontrolünden sonra oyunu kullandı. Oy verme işlemi sonrasında Bergüzar Korel, mührü unutunca görevliler tarafından uyarıldı.