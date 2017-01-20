Halime Hatun Anaokulu'ndan Muhteşem Karne Gösterisi

Bozüyük'te eğitim veren Halime Hatun Anaokulu öğrencileri karne gününü muhteşem bir gösteri ile ölümsüzleştirdi.



Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteriye İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ve öğrencilerin aileleri katılırken minik öğrencilerin gösterileri göz doldurdu. Eğitime ara verilecek olan 15 gün boyunca öğrencilerin dinlenmeleri ve yeni eğitim dönemine hazır olmalarını dileyen Kaymakam Hasan Yaman ve Başkan Bakıcı program sonunda öğrencilere hediyelerini takdim etti. Piyes ve şarkılardan oluşan eğlenceli bir programın ardından çocuklar ve aileleri oldukça güzel bir gün geçirirken tatile çıkan öğrencilerin mutlulukları gözden kaçmadı. - BİLECİK