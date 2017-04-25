Haliliye'den Göktepe ve Sefalı Mahallelerinde Yol Çalışması

Haliliye Belediyesi kırsal mahallelerde sürdürdüğü yol yapım çalışmaları kapsamında, Göktepe ve Sefalı mahallelerinde başlattığı stabilize yol çalışmalarıyla mahallelerin çehresini değiştiriyor.



Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde merkez ve kırsal mahallelerde aynı anda farklı ekipler tarafından sürdürülen yol yapım çalışmaları, devam ediyor. İlçe genelindeki yol ağını genişletmek, vatandaşların ihtiyaç duyduğu yol çalışmalarını sağlamak amacıyla ekipler, yeni yol açma, kilitli beton parke ve stabilize yol yapım çalışmalarını ilçenin farklı noktalarında devam ettiriyor. Kırsal mahallelerde 5 ayrı ekipler 5 bölgede aynı anda sürdürülen yol yapım çalışmaları kapsamında Sefalı, Göktepe, Aşağı İçkara, Terzi mahalleleri ile Uluhan Mahallesine bağlı Bettik Sokakta stabilize çalışmalarını devam ettiriyor. Sefalı Kırsal Mahallesinde sürdürülen yol çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Mehmet Kubat, "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Bize taziye evi yaptı. Dört mezramızda dahil olmak üzere yollarımızı yapıyor" dedi.



Göktepe kırsal Mahallesindeki çalışmalarla ilgili de Mahalle Muhtarı Hüseyin Yalçın, "Haliliye Belediyesi tarafından mahallemizin yolları yapılıyor. Allah razı olsun. Köy halkı çok memnun ve Fevzi Demirkol başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA