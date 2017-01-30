Haliliye'de Parklar Bahara Hazırlanıyor

Haliliye Belediyesi, vatandaşların yaşam alanı olan park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor.



Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki park ve bahçelerin daha düzenli olmasını, vatandaşların daha rahat ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hummalı şekilde çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar kapsamında park ve bahçeler müdürlüğü, vatandaşların bahar aylarında yoğun olarak kullandığı parklarda bakım onarım, budama, su ve elektrik tesisatlarının yenilenmesi gibi çalışmalar yapıyor. Yüzey alanında kırık ve eksik taşlar bulunan parklarda da, eksiklikler ekipler tarafından anında gideriliyor.



Spor yapmak isteyen vatandaşlar için fitness alanlarında, oyun oynamak isteyen çocuklar için de oyun gruplarındaki eksiklikleri de belirleyen ekipler, bu eksikleri de anında gideriyor. - ŞANLIURFA