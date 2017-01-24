Haliliye'de "Kirvem Belediye Olsun" Projesine Kayıtlar Başladı

Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında geçen yıllarda düzenlediği sünnet şölenini devam ettiriyor. "Kirvem Belediye Olsun" sloganıyla yürütülen şölen için başvurular 24 Ocak'ta başladı.



Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen "Kirvem Belediye Olsun" sünnet şöleninin kayıtları başladı. Aileler, müracaatlarını Haliliye İlçesi'ne bağlı muhtarlıklara ve Haliliye Belediyesi Beyaz Masa Birimi'ne yapacak.



Başvuruların alınmasının ardından belirlenecek bir günde, sünnet şöleni yapılıp, sonrasında çocuklar gruplar halinde uzman doktorlar tarafından sünnet ettirilecek. Çocukların sünnet ihtiyaçları Haliliye Belediyesi tarafından karşılanacak. - ŞANLIURFA