Haliliye'de 4 Mahalllede Yol Çalışmaları Tamamlandı

Haliliye Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde 5 ayrı noktada sürdürülen yol yapım çalışmaları kapsamında 4 mahallede yol çalışmaları tamamlandı.



Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla ilçe genelinde merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, ilçedeki yol ağını günden güne arttırıyor. İlçe merkezinde yol yapım, yeni yol açma ve bakım onarım çalışmaları sürdüren ekipler, kırsal mahallerde de hummalı bir çalışma yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri son olarak Gümüştaş, Ayazca ve Körkuyu Mahallelerinde yol yapım çalışmalarını Derinkuyu Mahallesinde ise yağmur suyu drenaj ve yol yapım çalışmasını tamamladı. Ekipler Uluhan Betlik, Göktepe, Aşağı İçkara ve Terzi mahallelerinde de yol yapım çalışmalarına başladı. Yol yapım çalışmalarının devam ettiği mahallelerde, ekipler çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.



Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Terzi Mahalle Muhtarı Mehmet Erkut, mahallelerine bağlı 5 mezranın bulunduğunu belirtirken, tüm sorunlarının Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol tarafından giderildiğini belirtti. Erkut, "Fevzi Demirkol varsa sorun yoktur. Başkanımız Fevzi Demirkol'a teşekkür ediyorum" dedi.



Terzi Mahallesi sakini Müslüm Erkut ise yıllardan beri köylerine hizmet gitmediğini ifade ederken hizmetin Haliliye Belediyesi ile geldiğini aktararak Fevzi Demirkol ve Fen İşleri ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA