Haliliye Belediyesinde Vatandaş Memnuniyeti Ön Planda Tutuluyor

Haliliye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren beyaz masa birimi, vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve önerilerin kaydını alarak, iletilerin çözümü noktasında çalışmalarını sürdürüyor.



Vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulduğu birimde, 2016 yılı içerisinde 35 bin kayıt alındığı belirtildi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa Birimi, 365 gün 08.00 ile 00.00 saatleri arasında vatandaşların taleplerine yönelik hizmet veriyor. Haliliye İlçesi ile ilgili istek, öneri ve şikayetlerini gerek telefonla arayarak, gerekse beyaz masa birimine bizzat gelerek ileten vatandaşların, iletilerinin çözümü için de beyaz masa birimi konuyu ilgili müdürlüğe iletiyor. İlgili müdürlük, iletilen taleplerle ilgili çalışmalarını kısa sürede yapıyor ve beyaz masa aracılığıyla vatandaşlara geri dönüş yapıyor. Beyaz masa birimi, Haliliye Belediyesinin yetki alanı dışında kalan konularda da, kurumlar arası koordinasyonu sağlıyor.



2016 yılında 35 bin kayıt alındı



Beyaz masa birimi, yaptığı bu çalışmalar kapsamında 2016 yılı içerisinde 19 bin 779 telefon kaydı alarak, taleplerin gerçekleştirilmesini sağladı. Toplamda 15 bin 83 dilekçenin de kaydını alan birim, 36 CİMER ve 300 BİMER yazısına da ilgili müdürlükten alınan cevaplar doğrultusunda yanıt verdi. Beyaz masa birimi toplamda 35 bin 198 kayda cevap verdi. - ŞANLIURFA