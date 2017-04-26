Haliliye Belediyesi Bağımlıların Mesken Tutuğu Yapılara Geçit Vermiyor

Haliliye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğu ve çevre sakinlerinin yoğun şikayetlerine maruz kalan yapıları yıkıyor.



Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri son olarak Selahattin Eyyübi Mahallesi 214. Sokakta apartman bahçesinde bulunan bir yapıyı yıktı. Apartman sakinleri tarafından kullanılmayan ve bağımlıların mesken tuttuğu yapı iş makineleri vasıtası ile yıkıldı. Apartman bahçesindeki molozlar kepçe vasıtası ile kamyonlara yüklenerek apartman bahçesi temizlendi. Selahattin Eyübbi Mahalle Muhtarı Ali Genç, madde bağımlılarının mesken haline getirdiği yapı için Haliliye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne dilekçe vererek yıkılmasını talep ettiklerini dile getirdi. Taleplerinin kısa sürede giderildiğini aktaran Mahalle Muhtarı Ali Genç, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.



Mahalle sakinleri de kullanılmayan yapıyı bağımlıların mesken tuttuğunu ifade ederken yıkımı gerçekleştiren Haliliye Belediyesine teşekkür etti. - ŞANLIURFA