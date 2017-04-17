Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol Açıklaması

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, dün gerçekleşen halk oylamasının ardından bir mesaj yayımlayarak, sandık başına giderek iradesini gösteren, yeni Türkiye'nin şekillenmesine katkı sağlayan tüm seçmenlere teşekkür etti. Başkan Demirkol sonuçların, tüm ülke için hayırlı olmasını diledi.



Başkan Fevzi Demirkol, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi referandum unun yüzde 51,41 ile evet çıkmasının ardından teşekkür mesajı yayımladı. Sandık başına giderek, yeni Türkiye'nin inşasında vatandaşlık görevini yerine getiren seçmene, güçlü bir destekle evet yönünde kararını veren Haliliye halkına teşekkür eden Başkan Demirkol, mesajında,"Devletin istiklali, milletin istikbali için tüm Türkiye sandık başına gitti. Bugüne kadar ki en büyük katılım oranlarından biri olarak tarih yazan bu halk oylaması, bu tarihi vurgusunu yeni anayasa için evet diyerek de bir kez daha göstermiş oldu. Bu anlamda biz de gün içinde ilçemizde ve ilimizde seçimlerin sağlıklı, güvenli devam edebilmesi açısından takiplerde bulunduk. Ailemizle birlikte sandık başına geçerek oyumuzu kullandık. Tüm halkımıza hem seçim boyu gösterdikleri hassasiyet, hem bu oranda bir katılımla gösterilen güçlü irade, hem de yeni Türkiye'nin en büyük imzalarından biri olacak olan evet kararı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkürler Haliliye, teşekkürler Şanlıurfa, teşekkürler Türkiye. Bu ve bundan sonraki tüm sürecin ülkemize hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.



Öte yandan Haliliye'de 598 sandıkta seçime gidildi. Resmi olmayan sonuçlara göre 206 bin 84 kişiden, 173 bin 306 kişi oy kullandı. 170 bin 540 geçerli oy, ilçede yüzde 74,75 oranında evet ve yüzde 25,25 oranında hayır kararı ile sonuç buldu. Haliliye bu rakamlarla birlikte Şanlıurfa'nın seçmen ve nüfus oranına göre en çok evet çıkaran ilçelerinden biri oldu. - ŞANLIURFA