Halilbeyli'ye İnce Dokunuş!

Kemalpaşa Belediyesi, Halilbeyli Mahallesi'nde tadilatına başladığı muhtarlık binası ve meydan düzenlemesi çalışmalarına başladı. Şehrin meydanına estetik görünüm kazandırmak için, muhtarlık binası adı altında kahvehane, sulama kooperatifi, dernek binası, berber dükkanı ve mülkiyeti belediyeye ait olan kiralık dükkanların tüm doğramaları, bina iç ve dış boyama işleri, şadırvanlı havuz, umumi wc, çatı tadilatı ve meydan çalışması olarak renkli kilit parke döşemesi yapılacak.

Halilbeyli ve diğer mahallelerde devam eden çalışmalar hakkında konuşan Başkan Uğurlu;

"Mahalle ayırmaksızın bordür-tretuvar bakım onarımı, havuz yapımı, halı saha, düğün salonları, meydan düzenlemesi, boya, duvar ve sıva faaliyetleri, elektrik, kalorifer, kaynak, marangoz, sıhhi tesisat hizmetleri, okul ve ibadet mekanlarının eksikliklerini tamamlamak gibi faaliyetlerle yerleşim yerlerinde bakım hizmeti belediyemiz tarafından sorunsuz bir şekilde veriliyor.

Kemalpaşa Belediyesi olarak ayrım yapmadan her noktaya aynı hizmeti götürüyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla, hizmet şiarıyla çıktığımız bu yolda fiziki yatırımlarımız devam ediyor" dedi.

