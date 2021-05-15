Halil Umut Meler kimdir? Kayserispor-Fenerbahçe hakemi Halil Umut Meler kaç yaşında? Halil Umut Meler hangi takımlı?
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Halil Umut Meler kimdir? Kayserispor-Fenerbahçe hakemi Halil Umut Meler kaç yaşında? Halil Umut Meler hangi takımlı?

Halil Umut Meler kimdir? Kayserispor-Fenerbahçe hakemi Halil Umut Meler kaç yaşında? Halil Umut Meler hangi takımlı?
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Futbol camiasındaki gelişmeler ile araştırılan konular şekilleniyor. Süper Lig'in son haftasında oynanacak maçların hakemlerinden biri Halil Umut Meler olacak. Meler, Kayserispor-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem olacak. Dolayısıyla Halil Umut Meler 'in biyografisi merak konusu oldu. Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı? Öğrenmek için haberimize göz atın.

Futbol camiasındaki gelişmeler ile araştırılan konular şekilleniyor. Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçların hakemlerinden biri Halil Umut Meler olacak. Meler, Galatasaray- Trabzonspor maçını yönetecek hakem olacak. Dolayısıyla Halil Umut Meler 'in biyografisi merak konusu oldu. Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı? Öğrenmek için haberimize göz atın. İşte Halil Umut Meler biyografisi!

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler (d. 1 Ağustos 1986) Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

HALİL UMUT MELER KARİYERİ

Halil Umut Meler1 Ağustos 1986'da dünyaya gelmiştir. Meler, Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

Hakemlik görevi aldığı turnuvalar

2013- Türkiye Kupası

2013-20183. Lig

2014-2. Lig

2014-1. Lig

2015-Süper Lig

2017-Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

2017-Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

2017- UEFA Gençlik Ligi

2017- UEFA Avrupa Ligi

HALİL UMUT MELER'İN SON YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Ev Sahibi TakımMisafir TakımTarihHakem GörevOrganizasyon
Sayfalar:« Önceki ( 1 2345678910...) Sonraki » |1/ 31, Toplam 304 kayıt bulundu.
HELENEX YENİ MALATYASPOR1-1ATAKAŞ HATAYSPOR11 Mayıs 2021HakemSüper Lig
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR0-1KASIMPAŞA A.Ş.8 Mayıs 2021HakemSüper Lig
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2-1MKE ANKARAGÜCÜ3 Mayıs 2021HakemSüper Lig
AYTEMİZ ALANYASPOR0-0FENERBAHÇE A.Ş.29 Nisan 2021VARSüper Lig
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK0-0AYTEMİZ ALANYASPOR25 Nisan 2021VARSüper Lig
YUKATEL DENİZLİSPOR1-1DEMİR GRUP SİVASSPOR24 Nisan 2021VARSüper Lig
KASIMPAŞA A.Ş.0-1MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK22 Nisan 2021VARSüper Lig
ATAKAŞ HATAYSPOR3-2FRAPORT-TAV ANTALYASPOR20 Nisan 2021VARSüper Lig
YUKATEL DENİZLİSPOR2-3BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR17 Nisan 2021HakemSüper Lig
FENERBAHÇE A.Ş.3-1GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.12 Nisan 2021VARSüper Lig

HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

Süper Lig hakemlerinin tuttukları takımlar büyük merak topluyor. Halil Umut Meler'in ise Galatasaraylı olduğu ifade ediliyor. Halil Umut Meler'in yönettiği maçların detaylarını buradan inceleyebilirsiniz.

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