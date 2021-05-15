Halil Umut Meler kimdir? Kayserispor-Fenerbahçe hakemi Halil Umut Meler kaç yaşında? Halil Umut Meler hangi takımlı?
Futbol camiasındaki gelişmeler ile araştırılan konular şekilleniyor. Süper Lig'in son haftasında oynanacak maçların hakemlerinden biri Halil Umut Meler olacak. Meler, Kayserispor-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem olacak. Dolayısıyla Halil Umut Meler 'in biyografisi merak konusu oldu. Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı? Öğrenmek için haberimize göz atın.
Futbol camiasındaki gelişmeler ile araştırılan konular şekilleniyor. Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçların hakemlerinden biri Halil Umut Meler olacak. Meler, Galatasaray- Trabzonspor maçını yönetecek hakem olacak. Dolayısıyla Halil Umut Meler 'in biyografisi merak konusu oldu. Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı? Öğrenmek için haberimize göz atın. İşte Halil Umut Meler biyografisi!
HALİL UMUT MELER KİMDİR?
Halil Umut Meler (d. 1 Ağustos 1986) Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.
HALİL UMUT MELER KARİYERİ
Halil Umut Meler1 Ağustos 1986'da dünyaya gelmiştir. Meler, Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.
18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.
29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.
Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.
Hakemlik görevi aldığı turnuvalar
2013- Türkiye Kupası
2013-20183. Lig
2014-2. Lig
2014-1. Lig
2015-Süper Lig
2017-Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası
2017-Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası
2017- UEFA Gençlik Ligi
2017- UEFA Avrupa Ligi
HALİL UMUT MELER'İN SON YÖNETTİĞİ MAÇLAR
|Ev Sahibi Takım
|Misafir Takım
|Tarih
|Hakem Görev
|Organizasyon
|Sayfalar:« Önceki ( 1 2345678910...) Sonraki » |1/ 31, Toplam 304 kayıt bulundu.
|HELENEX YENİ MALATYASPOR
|1-1
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|11 Mayıs 2021
|Hakem
|Süper Lig
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|0-1
|KASIMPAŞA A.Ş.
|8 Mayıs 2021
|Hakem
|Süper Lig
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|2-1
|MKE ANKARAGÜCÜ
|3 Mayıs 2021
|Hakem
|Süper Lig
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|0-0
|FENERBAHÇE A.Ş.
|29 Nisan 2021
|VAR
|Süper Lig
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|0-0
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|25 Nisan 2021
|VAR
|Süper Lig
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|1-1
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|24 Nisan 2021
|VAR
|Süper Lig
|KASIMPAŞA A.Ş.
|0-1
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|22 Nisan 2021
|VAR
|Süper Lig
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|3-2
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|20 Nisan 2021
|VAR
|Süper Lig
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|2-3
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|17 Nisan 2021
|Hakem
|Süper Lig
|FENERBAHÇE A.Ş.
|3-1
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|12 Nisan 2021
|VAR
|Süper Lig
HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?
Süper Lig hakemlerinin tuttukları takımlar büyük merak topluyor. Halil Umut Meler'in ise Galatasaraylı olduğu ifade ediliyor. Halil Umut Meler'in yönettiği maçların detaylarını buradan inceleyebilirsiniz.