Halil Sezai, "Ervah-ı Ezel" albümü ve hit parçalarıyla 22 Nisan'da Beyrut Performance sahnesinde...



1979 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2003 senesinde mezun oldu. 2015 senesinde Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Devlet Tiyatrosunda oynadığı Leonce karakteriyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alma başarısı gösterdi. Üç sezon Semaver Kumpanya adlı özel tiyatroda çeşitli oyunlarda yer aldı ve çeşitli ödüllere layık görüldü. Müzik kariyerinde ki ilk solo çalışmasını Seni Beklerken albümüyle 2011 senesinde yaptı.



2.solo çalışması Ey Aşk 2013 yılında dinleyicisiyle buluştu. 2015 yılında ise Ervahı Ezelden albümüyle üçüncü solo çalışmasını dinleyicileriyle paylaştı. 2011 yılında Türkiye'nin en prestijli müzik ödüllerinden biri olan Kral Tv Müzik Ödüllerinde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü aldı. Aynı sene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Şarkı Yazarı ve En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü aldı. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinin düzenlediği ödül töreninde En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü aldı. Türkiye'nin önde gelen müzik projelerinde çeşitli sanatçılarla düet çalışmaları yaptı. İncir Reçeli 1, İncir Reçeli 2, Benim Adım Feridun adlı sinema filmlerinde başrol oynayan Halil Sezai filmlerin müziklerine de imza attı. Yorumcu, besteci ve oyuncu kimliğiyle adından sıkça söz ettiren sanatçı Türkiye ve yurt dışında verdiği konserlerle müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kartal



Mekan : Beyrut Performance



Mekan Adresi : Kordonboyu Mah. Tekel Cad. Meltem Sokak No: 2



Başlangıç Saati : 22.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Halil Sezai



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır