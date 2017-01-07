Halil Sezai, "Ervah-ı Ezel" albümü ve hit parçalarıyla 7 Ocak'ta Jolly Joker İstanbul sahnesinde...



"Hem oyunculuk hem de müzik çalışmaları ile geniş kitlelere adını duyuran Halil Sezai, "İsyan" şarkısı ile uzun süre müzik listelerinde liste başı oldu. 2012 yılında "Seni Beklerken" albümü ile Kral TV Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü aldı.



Yayımladığı solo albümleri "Seni Beklerken" (2011) ve "Ey Aşk" (2013) ile dinleyicileri arasında derin bağ kuran sanatçı, albümlerinin yanı sıra Badem grubu ile "Sonsuz Aşk" (2012), Murat Yeter - Asya albümünde "Kendi Kendime" (2013), "Bir Eksiğiz" albümünde "Başım Belada" (2014), Sibel Can ile birlikte "Galata" (2014) ve "Çilek" (2014) filmi için Sansar Salvo ile birlikte "Büyük Yalnızlık" (2014) şarkılarını seslendirdi. "İncir Reçeli 2" filmi ile oyunculuk ve müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden Halil Sezai, İncir Reçeli 2 Soundtrack'de söz ve müziği kendisine ait iki şarkı "Kafası Kendinden Bile Güzel", "Galata" ve "Beyaz Giyme" türküsünü seslendirdi.



Yorumcu, besteci ve oyuncu kimliğiyle adından sıkça söz ettiren sanatçının, üçüncü solo albümü "Ervah-ı Ezel" (Ocak 2015), DokuzSekiz müzik yapımcılığında yayımlandı.



Sanatçı, bu kez; "Ervah-ı Ezelden, Gaybana Geceler, Beni Unutma, Prangalar, Gece, Git, Arka Mahalle, İki Keklik, Mamoş, Duyanlara Duymayanlara, Vurgun" gibi unutulmaz eserlerden oluşan özel bir albüm hazırladı.



Usta isimlerin şarkılarını farklı ve kendine özgü yorumu ile yeniden müzikseverlerle buluşturdu. Halil Sezai, Türkiye ve yurtdışında verdiği konserlerle müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor."