Halil Necipoğlu, 18 Nisan'da CRR'de sizlerle...



"Türk musikisine baktığımız zaman, büyük bestekar isimleriyle karşılaşıyoruz. Bu bestekarların bestelerinde Kur'anın insanı yaratıcısına yönlendiren ilahi yansımaları vardır.



Itri'den Saadettin Kaynak'a ve daha nice Hafız bestekarlara Yahya Kemal"in şiirinde söylediği gibi öz müsıkimizin pirleri demek yerinde bir ifade olacaktır; zira genel hayatın içinde ve bir taraftan da dini duygular çerçevesinde insanın kalp ve kafa karışıklığını giderici sükünetin bestekarlarıdır onlar… Onlar için, Müsıki sadece teknik bilgiyle ve kitaplardan değil, meşk yoluyla yani iyi bir ağızdan usta-çırak ilişkisiyle öğrenilebilir. Onlar Osmanlı-İslam kültür ve medeniyetinin var edip şekillendirdiği, kendileri de bu medeniyetin gelişip yücelmesine eserleriyle katkı sağlamış şahsiyetlerdir. Bu tespitlerden yola çıkılarak düşünülen projede, klasik müsıki formlarında yeni eserler üretebilecek genç değerleri motive etmek ve kaybolmaya yüz tutmuş olan hafız tavrıyla okuyuş geleneğini tekrar canlandırmak hedeflenmiştir.



İki bölümden oluşan bu konserin birinci bölümünde, hafız bestekarlarımızın eserlerinden oluşan klasik bir repertuvar, geleneksel bir icra üslubuyla seslendirilecektir.



İkinci bölümün ilk yarısında Cumhuriyet döneminde yaşamış ve "Camii Müsıkisine" büyük hizmetleri geçmiş olan Hafız Sadettin Kaynak, Hafız Ali Rıza Sağman, Hafız Zeki Çağlarman, Hafız Esat Geredeli, Hafız Mecit Sesigür, Hafız Ali Gülses ve Hafız Aziz Bahriyeli gibi yakın zaman büyük üstatlarının seslerinden ve görüntülerinden oluşan bir sunum ve daha sonra İkinci bölümün ikinci yarısından itibaren, yine çok seçkin ve özel olarak seçilmiş hafız bestekarların "Dini Müsıki" eserlerinden oluşan bir repertuvar sunulacaktır.



Tanburi Bestekar Necip Gülses'in yönetiminde, Hafız Bestekar ve icracı olan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii İmam Hatibi Hafız Halil Necipoğlu'nun bestekar ve solist olarak katılacağı ve yine Hafızlığı da olan genç seslerimizden oluşturulan bir koroya, günümüzün en önemli klasik müzik icracılarından meydana gelmiş bir saz topluluğu eşlik edecektir."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : CRR Konser Salonu



Mekan Adresi : Darülbedayi Cad.



Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Halil Necipoğlu



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır