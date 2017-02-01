'Halil İbrahim Sofrası' Beylik Mahallesi'nde Kuruldu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 'Mobil Başkan' sloganı ile gerçekleştirdiği 'Halil İbrahim Sofrası' etkinliklerini hız kesmeden sürdürüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Beylik Cami'nde kılınan sabah namazı sonrası mahalle kahvesinde kurulan sofrada vatandaşlarla aynı masayı paylaşarak, sorun ve çözüm önerilerini masayı yatırırken, belediye tarafından gerçekleştirilen yatırımları da yerinde denetledi.

85 Mahallemize Hizmet Vermekten Gururluyuz

'Halil İbrahim Sofrası' buluşmalarını çok önemsediklerini kaydeden Başkan Ali Özkan; "Karacabey Belediyesi olarak, Halil İbrahim Sofrası ismini verdiğimiz vatandaş buluşmalarında, merkez-kırsal ayırt etmeden kahvehanelerde, camilerde bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz dönemde yürürlüğe giren yeni Büyükşehir Belediye yasası ile 21 merkez mahallemizin yanı sıra, 64 kırsal mahallemiz daha eklendi. Bu yeni genişleme ile birlikte, hizmet getirmekten onur duyduğumuz 85 mahalle sayısına ulaşıldı. Bu yapılanma sürecinde, geçmişten bu yana süregelen eksikliklerin bir an önce telafi edilerek, kırsal mahallelerimizi layık olduğu seviyeye ulaştırma gayretlerimiz; hem ilçe belediyesi, hem de büyükşehir belediyesi olarak kararlılıkla sürüyor. Bizlerden herhangi bir talebiniz, isteğiniz, sıkıntınız varsa onları dinlemeye; sizlerle beraber değerlendirmeye ve çözüm yollarını geliştirmeye her zaman hazırız. Ve bunu daha da geliştirerek sürdürmeye de son derece kararlıyız" dedi.

Başkan Özkan, Beylik'teki Yatırımlar Hakkında Bilgi Verdi

Belediye Başkanı Ali Özkan, Beylik Mahallesi'nde şu ana kadar gerçekleştirilen faaliyetler ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek projeler hakkında vatandaşlara detaylı bilgi sunarken, vatandaşların görüş ve taleplerini de titizlikle not aldı. Başkan Özkan ile birlikte, başkan yardımcısı İsmail Yozgat ve meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, belediye yetkililerinin mahallelerini ziyaret etmesinden ve kendileriyle aynı masayı paylaşarak, sorunlarını aktarmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Beylik Mahallesi sakinleri de, "Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsüne kavuşmamız ve modern belediyecilik imkânlarından faydalanmamız çok önemli bir adım oldu. Yetkililerin mahallemize gelerek, taleplerimizle yakından ilgilenmesi ve bizleri dinlemesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.