Halil Altıntop'tan Altın Goller

Halil'in ilk 2 golü attığı maçta Augsburg, Hamburg'u fena dağıttı: 4-0



Temel ELCİVAN-DUİSBURG/DHA



Almanya 1.Ligi Bundesliga'nın 31.hafta maçında FC Augsburg, sahasında ağırladığı Hamburger SV'yi 4-0 mağlup etti. Gollerin ikisini Halil Altıntop kaydetti.



Bundesliga'nin düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede FC Augsburg ile Hamburger SV karşı karşıya geldi. 30 bin taraftarın önünde oynanan maçta iki gol birden atan Halil Altıntop, alt sıralarda sorun yaşayan Augsburg'un derin bir nefes almasına büyük katkı sağladı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Halil Altıntop, 28 ve 42. dakikalarda takımını 2-0 üstünlüye taşıyan oyuncu oldu. Halil Altıntop, maçın 80. dakikasında yerini Raul Bobadilla'ya bıraktı.



Augsburg, 28 ve 42. dakikalarda Halil Altıntopun ayağından kazandığı gollerle devreye 2-0 önde girdi. Maçın ikinci devresinde de oyun üstünlüğünü elinde tutan Augsburg, 76. dakikada Philipp Max'in ve 85. dakika ise Raul Bobadilla'nın ayağından bulduğu gollerle müsabakayı 4-0 kazanmasını bildi.



Bundesliga'nın bitimine 3 hafta kala FC Augsburg, Hamburger SV karşısında aldığı 3 önemli puanla 13. sırada kalarak derin bir nefes alırken, Hamburg ise 33 puanla tehlike çanlarının çaldığı 16. sırada kaldı.