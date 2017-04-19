Halikarnas Disko'da Korkutan Yangın

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki dünyaca ünlü Halikarnas Disko'da yaz sezonunu öncesi yapılan hazırlıklar sırasında ses yalıtım duvarlarında yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.



Bodrum'da 1975 yılında turizmci Süleyman Demir tarafından hizmete açılan ve dünyaca ünlü şovları ile bilinen Kumbahçe Mahallesi'ndeki Halikarnas Disko'da bugün saat 14.30 sıralarında yaza hazırlık ve tadilat çalışmaları yapılırken yangın çıktı. Otopark bölümündeki, yüksekliği 24 metre genişliği 50 metre olan ve izolasyon malzemeleri ile kaplı ses yalıtım duvarında işçilerin spiral makinası ile çalışırken kıvılcımların süngerleri tutuşturması ile başlayan ve kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi, yangın tüpleri ve su dökerek işçiler yaptı. Bu sırada ihbar üzerine gelen üç itfaiye aracı ile 12 itfaiye eri de alevlere müdahale etti. Simsiyah dumanlar yaklaşık 5 kilometre uzaklıktan görülürken, yangın panik yaşanmasına da neden oldu. Yangın yaklaşık 1 saatte güçlükle söndürülürken ses yalıtım duvarı kullanılmaz hale geldi.



Halikarnas Disko yetkilisi Osman Özbilen, "Haziran ayında yapacağımız açılış öncesinde tadilat ve yenileme işleri yapıyorduk. Diskonun içerisinde değil otopark bölümündeki ses duvarında yangın çıktı. Taşeron işçilerimiz çalışırken, spiralden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Diskonun ana bölümünde herhangi bir zarar yok, kısa zamanda müdahale ile yangını diğer bölümlere sıçramasını önlemeyi başardık. Önemli olan herhangi bir işçimize, arkadaşımıza bir şey olmaması" dedi. - Muğla