Halikarnas Balıkçısı" Anıldı

"Halikarnas Balıkçısı" mahlasıyla bilinen gazeteci, yazar, ressam, şair, rehber, araştırmacı Cevat Şakir Kabaağaçlı, 127. doğum günü kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düzenlenen etkinliklerle anıldı.



Halikarnas Balıkçısı Forumu tarafından düzenlenen anma programında, Bodrum Deniz Müzesi'nde okuma günü düzenlendi.



Forumun üyesi yazar Sönmez Taner'in, Bodrum'a önemli katkıları bulunan Kabaağaçlı'nın hayatı ilgili sunumumun ardından, kısa söyleşi yapıldı.



Etkinliğe katılan lise öğrencileri, Kabaağaçlı'nın "Hey Koca Yurt" isimli eserinden bölümler okudu. Etkinliğe katılanlar, müzede Cevat Şakir Kabaağaçlı koleksiyonu olarak ayrılan bölümde sergilenen, ünlü yazarın aile albümünden seçilmiş fotoğraflar ve eşyalarını inceledi.