Halıdaki Çay ve Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?

Halınızın üzerine çay ya da kahve döküldüyse, yapılacak hızlı müdahale ile lekeden hemen kurtulabilirsiniz.

İlk olarak halıya dökülen sıvıyı hiç vakit kaybetmeden temizlemelisiniz. Halının sıvıyı emerek içine hapsetmesi kalıcı lekeleri de beraberinde getirir.

Temiz ve kuru bez ya da havlu ile dökülen çay ya da kahvenin fazlasını çok bastırmadan halı üzerinden temizleyin. Böylece lekenin daha derinlere ulaşmasını engellemiş olursunuz.

Sonrasında bir kova ılık suyun içerisine ağartıcı içermeyen deterjan ekleyerek köpürtün ve yumuşak bir bez yardımı ile halınızı silmeye başlayın. Burada en önemli nokta bezi bastırarak halıyı ovmamak gerektiğidir. Eğer çok bastırarak halıyı ovarsanız hem halının yapısına zarar verecek hem de lekenin daha derinlere itilmesini sağlayacaksınız. Bu nedenle fazla bastırmadan ve tampon hareketlerle halınızı silmeli sonrasında ılık su ile durulamalısınız.

Daha inatçı lekeler için aynı işlemi sirkeli su ile yapabilirsiniz. Tüm uğraşlarınıza rağmen çay-kahve lekesini halınızdan çıkartamadıysanız, profesyonel bir destek almanızı öneririz.