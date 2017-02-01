Haliç-Kemerburgaz Dekovili İçin İçeride İhale, Dışarıda Protesto

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç-Kemerburgaz arasında yapılması planlanan demiryolu (dekovil hattı) için ihale düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin Güngören'deki ek hizmet binasında gerçekleşen ihale sırasında 9 teklif değerlendirilirken, bina dışında Kuzey Ormanları Savunması'na bağlı bir grup ihaleyi protesto etti.



Haliç kıyısından başlayarak Belgrad Ormanları'nda uzanan ve yaklaşık 100 yıl önce Haliç'in kıyısındaki Silahtarağa elektrik santaline kömür taşımak üzere kurulan demiryolu (dekovil) hattının yeniden hayata geçirilmesi için düzenlenen ihaleye 9 teklif verildi.



EN DÜŞÜK TEKLİFİ YZ ALTYAPI VERDİ Büyükşehir Belediyesi'nin Güngören'deki ek hizmet binasında gerçekleşen ihalede projenin yaklaşık maliyeti 463 milyon 207 bin TL olarak açıklandı. İhalede en düşük teklifi 321 milyon TL ile Yz Altyapı İnşaat verirken; Neoray+Nuhoğlu ortaklığı 369 milyon TL; Akçadağ+Kmb+Nas ortaklığı 377 milyon 888 bin TL teklif sundu.



Diğer teklifler sırasıyla şöyle: "Cengiz+Kolin+ Kalyon ortaklığı 398 milyon 400 bin TL; Özka+Adfa ortaklığı 427 milyon 687 bin TL; Gülermak+Nurol ortaklığı 439 milyon 984 bin TL; Doğuş İnşaat 490 milyon 885 bin TL; Yapı Merkezi 529 milyon 942 bin TL; Alsim Alarko 569 milyon TL".



İhaleyi hangi firma ya da iş ortaklığının kazandığı, ihale komisyonunun teklifleri değerlendirmesinin ardından belli olacak.



İHALEYE PANKARTLI PROTESTO



İhale salonunda teklifler görüşülürken saat 10.30 sıralarında bina önüne gelen 10 kişilik grup, "Belgrad Ormanı ihale edilemez. İBB elini Kuzey Ormanlarından çek" yazılı pankart açtı. "Toprağıma, suyuma Belgrad'a dokunma", "Ormana tren yapılmaz", "Belgrad yoksa İstanbul da yok" şeklinde slogan atan grup daha sonra basın açıklaması yaptı.



"BELGRAD ORMANI'NIN SONUNU GETİRECEK"



Dekovil hattı projesi ihalesinin adım adım takip edildiğinin belirtildiği açıklamada "2012'de 'muhafız ormanı' statüsünün 3 bin hektarlık alandan kaldırılması sonucu korunduğu söylenen son 2 bin hektarlık ormanlık alanın tam ortasından geçen 'dekovil hattı' ve eşliğindeki 'bisiklet yolu' projesinin Belgrad Ormanı'nın sonunu getireceği net ve açıktır. Son 5 yıldaki katil projelerle dört koldan kuşatılan Belgrad Ormanı etrafındaki aç gözlülük bize şunu gösteriyor ki dekovil projesi yeni 2B süreçlerini beraberinde getirecek bir tehdittir. Belgrad Ormanı'nın bütünlüğünü bozan orman içindeki her türlü taşımacılık, yol, eğlence, dinlence tesisi beton gürültü çöp ve hoyrat kullanım İstanbullunun sorumluluğundadır" denildi.



HALİÇ'TEN BAŞLAYIP CENDERE BOYUNCA KEMERBURGAZ'A KADAR UZANACAK"



Ayrıca açıklamada, "Haliç'ten başlayarak Cendere deresi boyunca ilerleyerek Kemerburgaz'a kadar uzanacak, buradan da ormana hançer gibi saplanacak dekovil tren hattının Kemerburgaz'a kadar olan alanı rant cennet haline getirilmesine ve Kuzey Ormanları'nın tertemiz nefesini şehre ulaştıran en büyük soluk borusunun inşaat sermayesi tarafından kesilmesine izin verilemez" ifadelerine yer verildi. Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı. - İstanbul