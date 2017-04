Haliç'in Köşkleri Boğaziçi Yalıları turu Antonina Turizm tarafından gerçekleşecek.



""Güzel İstanbul'un koynunda nefesleri kesen manzarası, mitlere konu olan hikayeleri ve zamanı unutturan nostaljisi ile Haliç ve Boğaziçi, şaheser denilebilecek bir tabloyu anımsatır kendilerini görenlere..."



Mavi ve yeşilin, tarih ve modernizmin, efsane ve geçmiş zaman hikayelerinin dünyalar güzeli ev sahibidir "Altın Boynuz" ve kapısını çaldığı Boğaziçi. Bir şehre anlam, bir kara parçasına zarafet katmak için atılmış, kusursuz fırça darbeleri.



Dün ve bugün, yitip gitmeyen bir asaletle orada olan ihtişamlı köşk ve yalılar ise gözlerini Boğaz'dan ve "Altın Boynuz"dan alamayan aşıklar gibidir. Her haline, her gününe tanık olurken, muhteşem mimarisi içinde de dünyalar ve roman gibi öyküler biriktiren...



Harika bir manzara ile yaşanmışlıkları, efsanelerle sonsuz maviliği, tarih ile şehrin yeşilini, eşi bulunmaz bir derinlik ve kapsamda birleştiren bu turumuzda, Haliç ve Boğaziçi'ni yakından tanıyacak, köşk ve yalılarını mimarileri ve duvarlarına sinen anıları ile gezecek, İstanbul'un bitki ve ağaç kültürünü öğreneceğiz.



Özel teknemizle gerçekleştireceğimiz turumuzun durakları arasında ise Süleymaniye Camii'nden Fener Rum Patrikanesine, Feshane'den Kasımpaşa Tersanesi'ne, keyifli bir öğle yemeğinin bizi beklediği Rumeli Kavağı'ndan, Anadolu Kavağı'na onlarca tarihi mekan, birçok köşk ve yalı bulunuyor.



İstanbul'u denizden selamlamak ve masmavi bir öyküye sizlerle yelken açmak için sabırsızlanıyoruz!"



Buluşma Yeri ve Saati:



Eminönü Otobüs Duraklarının arkasındaki Haliç vapur iskelesi, saat: 09.00



(Tekne dönüş rotası sırasında Üsküdar'da duracaktır.)



Güzergah: Eminönü'ndeki Haliç vapur iskelesinde buluştuktan sonra, özel teknemizle, Eyüp istikametine doğru hareket ediyoruz. Reji idaresinin tütün depoları, Süleymaniye Camii, Fener Rum Patrikhanesi ve yukarıdaki Rum okulu, Yavuz Selim Camii, Ayvansaray surlarından Feshane'ye kadar gidiliyor; dönüşte Kasımpaşa Deniz Hastanesi ve Kasımpaşa Tersanesi, Azapkapı görüldükten sonra Haliç'ten ayrılarak Boğaziçi'nin Avrupa kıyıları üzerinden Rumeli Kavağı'na, oradan da Anadolu Kavağı'na geçiyoruz. Öğle yemeğimiz Rumeli Kavağı'nda. Boğaz'ın Anadolu yakası kıyılarını izleyerek önce Üsküdar'a sonra Haliç vapur iskelesine güzel ve keyif dolu anılarla ulaşıyoruz…



Fiyata dahil hizmetler: Özel tekne ile gezi, Haliç ve Boğaziçi alanında uzman rehberlik, sabah kahvaltılık poğaça ve çay, öğle yemeği



Öğle Yemeği: Süper Yedigün Balıkçı Yılmaz Rumeli Kavağı



Hediye: Tur bilgi notlar



Önemli Notlar:



*Tur programımızda belirtilen saatte araçlarımız hareket edecektir ve grubumuz tura başlayacaktır. Tur buluşma yerimizde hareket saatinden 15 dakika önce bulunmanızı gerekmektedir. Geç kalınması durumunda sorumluluğun firmaya ait olmadığını belirtmek isteriz.



*Tura gelirken yanınızda şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi getirmenizi öneriyoruz.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Bilgi İstasyonu



Mekan Adresi : Halaskargazi Caddesi. Meydan Apt. No: 9/1 Kenter Tiyatrosu Üstü



Başlangıç Saati : 23.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 11: 00: 00



Kategori : Haliç'in Köşkleri Boğaziçi Yalıları



Tür : Gezi



Ücretlimi? : Hayır