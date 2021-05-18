Halı Sahalar açık mı? Halı Sahalar açıldı mı? Halı Sahalar ne zaman açılacak?
Halı Sahalar açık mı? Halı Sahalar açıldı mı? Halı Sahalar ne zaman açılacak? Soruları normalleşme kararı sonrası araştırılıyor. Artan vakalarla birlikte uygulanmaya başlayan 17 günlük tam kapanma sona erdi. İçişleri Bakanlığı bu nedenle kademeli normalleşme genelgesi yayımladı. Peki, Halı Sahalar ne zaman açılacak?
Halı sahalar ve yüzme havuzları kademeli normalleşme genelgesinde yerini aldı. 1 Haziran'a kadar devam edecek olan kısıtlamalarda bazı işletmeler için uzatma kararı verildi. Peki, genelgeye göre halı sahalar ve yüzme havuzları açılacak mı?
HALI SAHALAR AÇIK MI?
17 Mayıs - 1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, Spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.
Buna göre halı sahalar ve yüzme havuzları 1 Haziran'a kadar kapalı olacak. 1 Haziran sonrası halı sahalar ve yüzme havuzları için İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi ve Kabine toplantısı kararları beklenmeye devam edecek.