Halı Sahada Oynanan Maçta Kadın Futbolcunun Kaval Kemiği Kırıldı

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde Antalya'yı temsil eden 1207 Antalya Döşemealtı Belediye Kadın Futbol Takımı kaptanı Carolina Arias Vidal'in, ligin son maçında halı sahada oynanan karşılaşmada sol kaval kemiği iki yerden kırıldı.

HALI SAHADA OYNANMAMASI İÇİN DİLEKÇE VERİLMİŞTİ

Döşemealtı Belediye Kadın Futbol Takımı yöneticileri tarafından maçın halı sahada oynanmaması için 2 hafta önce dilekçe yazılarak federasyona başvuru yapıldığı bildirildi. Antalya'da 2.5 saat süren başarılı bir ameliyat geçiren genç kaptanın 4 ay sahalardan uzak kalacağı ve play-off maçlarında takımının yanında olamayacağı belirtilirken, kulübün sahanın futbol oynamaya elverişsiz olduğunu 2 hafta önce federasyon yetkililerine dilekçe ile bildirildiği ortaya çıktı.

AMBULANS, SAĞLIK GÖREVLİSİ YA DA DOKTOR YOKTU

Ataşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı'nın maçlarını yaptığı İstanbul Yeni Sahra Stadyumu'nun zemininin halı saha olması nedeniyle Döşemealtı Belediye Kadın Futbol takımı yöneticileri tarafından 2 hafta önce dilekçe yazılarak federasyona başvuru yapıldığı açıklandı. 1207 Antalya Döşemealtı Belediye Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hüseyin Türk, "Müsabakadan iki hafta önce sahanın futbol oynamaya elverişli olmadığı konusunda federasyona dilekçe yazdık. Henüz bir cevap alamazken maçın oynandığı ve 1-1 berabere kaldığımız gün maçın hakemine 10. dakikada tüm zafiyetleri bildirdik. Sahada ambulans, sağlık görevlisi, doktor ve güvenlik olmadığını bu şartlar altında maçın oynanamayacağını sahanın ise halı saha olduğunu anlattık. Ancak kendisi bize raporunda bu durumu belirteceğini ama maçı iptal edemeyeceğini söyledi. Bu şartlar altında çıktığımız karşılaşmada kötü saha nedeniyle kaptanımız Carolina Arias Vidal sakatlandı. Kaval kemiği iki yerinden kırıldı. Futbol adına utanç verici bir gün geçirdik. Kaptanımızın play-off'larda oynayamayacak olması takımımız açısından büyük bir kayıp. Şuan sağlık durumu iyi ancak 4 ay sahalarda olmayacak" dedi.