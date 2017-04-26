Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Öldü

Gebze ilçesinde halı sahada kalp krizi geçiren üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mustafa Er (27) dün kampüs içerisindeki halı sahada futbol oynadığı sırada aniden fenalaştı.



Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Er, kampüsün yakınındaki özel hastaneye kaldırıldı.



Üniversite öğrencisi Er, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Er'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketi Iğdır'da toprağa verileceği öğrenildi.